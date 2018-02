Valon Berisha sendte Salzburg videre i europaligaen

Slo ut spansk storlag.

Et straffespark fra Valon Berisha ble avgjørende da Salzburg slo La Liga-klubben Real Sociedad 2-1 torsdag. Det sikret en plass i europaligaens åttedelsfinale.

Berisha scoret fra ellevemetersmerket kvarteret før slutt. Det ga Salzburg 4-3-seier sammenlagt over to kamper. For norsk-kosovaren var det hans første mål siden november.

Det endte 2-2 mellom lagene i San Sebastian for en uke siden. Det var dermed de spanske gjestene som måtte score mål i torsdagens returkamp i Østerrike. Men dette skulle bli Salzburgs kveld.

Etter ti minutter ordnet Munas Dabbur 1-0 til vertene. Real Sociedad utlignet ved Raul Navas etter en drøy halvtime, men bortelaget trengte ett mål til. Det skulle vise seg å bli tøft etter at Navas pådro seg sitt andre gule kort og marsjordre etter 71 minutter.

Like etter ble Berisha matchvinner med sin straffescoring.

Fredrik Gulbrandsen slapp til for Salzburg på overtid.

