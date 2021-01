Valsvik langer ut mot RBK-ledelsen - stemples som illojal av Hareide

- Hadde dette skjedd i en vanlig bedrift, ville det ha blitt ramaskrik, sier Gustav Valsvik til Adresseavisen.

Gustav Valsvik (27) reagerer kraftig på hvordan han behandles i Rosenborg.

Midtstopperen, som var lånt ut til Stabæk i siste del av forrige sesong, mener klubben bevisst driver et taktisk spill for å bli kvitt ham.

- En utfrysing og usynliggjøring av meg, for at jeg skal bli så lei at jeg til slutt drar, samtidig som at RBK får igjen penger for meg. Jeg lurer på hva arbeidsmiljøloven sier. Hadde dette skjedd i en vanlig bedrift, ville det ha blitt ramaskrik, sier Valsvik til Adresseavisen.

27-åringen mener han ikke er den eneste i RBK som behandles på denne måten. Han avviser at han reagerer på grunn av manglende tillit og spilletid.

- RBK har signert en kontrakt med meg. Den må de forholde seg til, og respektere. I det mener jeg at de må behandle meg som et likeverdig medlem av klubben. Det handler ikke om spilletid, men om sjansen til å trene og bli sett som de andre. Men slik fungerer det ikke. Jeg merker på trening at jeg nærmest er som luft å regne, sier Valsvik.

Rosenborg-trener Åge Hareide avfeier kritikken fra Valsvik og sier han behandles på lik linje med alle andre. Videre kaller RBK-treneren Valsviks uttalelser for illojale.

Den tidligere Sogndal- og Strømsgodset-spilleren har kontrakt med RBK i to sesonger til.

