Valverde trygg på at El Clásico går på Camp Nou

Barcelona-trener Ernesto Valverde sa torsdag at han føler seg sikker på at neste helgs El Clásico-oppgjør mot Real Madrid vil bli spilt som oppsatt på Camp Nou.

De voldelige sammenstøtene mellom politi og demonstranter i Barcelona de siste dagene har ført til at ligaen (LFP) onsdag ba Spanias fotballforbund om å flytte kampen 26. oktober til Madrid. Til gjengjeld skal lagenes møte til våren spilles i Barcelona.

Ingen av klubbene er begeistret for forslaget. Spansk presse skriver at et alternativ er å utsette kampen på ubestemt tid, men Valverde tror ikke det heller vil skje.

– Det er fortsatt ni dager til kampen. Dette er en uvanlig uke i Barcelona, men vi har tid. Vi tror på oss selv, på vårt folk og på at vi kan spille kampen på vår egen stadion, sa Valverde.

– Det er sant at det har kommet forslag om å endre rekkefølgen slik at vi først møtes på Bernabeu, men vi ble ikke overbevist.

Barcelona spiller borte mot Eibar lørdag og gjester Slavia Praha i mesterligaen onsdag.

– Det ville bli tre reiser på rad, men det er ikke bare derfor. Det er også snakk om respekt for terminlista av hensyn til tilhengerne, sa Valverde.

Protestene i Barcelona startet da ni katalanske politikere som ønsker løsrivelse fra Spania mandag ble dømt til fengselsstraffer på mellom 9 og 13 år. Mange er blitt skadd i sammenstøtene mellom politi og demonstranter i Barcelona og andre byer i Catalonia.

