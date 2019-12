Van Basten kastes ut av FIFA 20-spillet etter nazi-kommentar

Den nederlandske fotballegenden Marco van Basten (55) tabbet seg ut på TV. Nå kommer konsekvensene på løpende bånd.

Tirsdag bekrefter EA Sports at fotballprofilen fjernes fra det populære spillet FIFA 20.

Det skjer fordi van Basten plumpet uti med det nazistiske utropet «Sieg Heil» på nederlandsk TV for Fox Sport forrige uke.

EA Sports sier følgende i en pressemelding:

- FIFA-samfunnet: Vi er klar over de nylige kommentarene fra Marco van Basten. Vi har en forventning om at vårt engasjement for likhet og likeverd blir opprettholdt av i alle som deltar i spillet vårt. Av den grunn suspenderer vi Marco van Bastens ICON-merker fra å være tilgjengelig i pakker, SBC-er og FUT-draft til videre beskjed blir gitt, skriver de.

Den nederlandske fotballprofilen er allerede satt på bakken som TV-ekspert i sin jobb for Fox Sports.

Van Basten har unnskyldt seg og kalt kommentaren for «en smakløs vits».

Fotballikonet kom med sin kommentar etter et intervju i forkant av oppgjøret mellom Ajax og Heracles i Nederlands Æresdivisjon i fotball.

Van Bastens ord kunne høres etter at programleder Hans Kraays hadde intervjuet Heracles' tyske trener Frank Wormuth.

- Sieg heil, phannkuchen (pannekake), sa van Basten på direkten.

- Det var ikke intensjonen å sjokkere noen. Jeg ville bare gi en forklaring på tysken til Hans, sa en angrende van Basten.

Fox Sports betaler van Bastens ukelønn til Nederlands institutt for krigs-, holocaust- og folkemordstudier.