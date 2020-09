Van de Beek-agent reagerer på Solskjærs valg: - Liker det ikke i det hele tatt

Sjaak Swart virker en smule utålmodig på sin klients vegne, Manchester United-nykommer Donny van de Beek (23).

Donny van de Beek er ny i Manchester United og slik sett er det ikke så rart at manager Ole Gunnar Solskjær vil fase nederlenderen gradvis inn i laget.

Så langt har det kun blitt korte innhopp i de to første Premier League-kampene for Uniteds del. Van de Beek spilte 23 minutter i åpningskampen mot Crystal Palace og scoret vertenes mål, mens det kun ble noen få minutter i seieren over Brighton.

I tillegg har nykommeren fått en ligacupkamp under beltet.

Agent: - Jeg liker det ikke

Til tross for at det ikke er uvanlig at nye spillere får en gradvis tilvenning til engelsk fotball, er ikke agenten til van de Beek spesielt imponert over spilletiden.

I et intervju med VoetbalPrimeur i Nederland, gjengitt av Daily Mail, kommer han med oppsiktsvekkende uttalelser om klientens første tid i Premier League-storklubben.

- Innbytter, det liker jeg ikke i det hele tatt, sier agent Sjaak Swart.

- Det hadde jeg aldri klart selv, å komme inn i en kamp med bare fire minutter igjen.

Van de Beek kostet rundt 40 millioner pund da han ble hentet fra Ajax i dette overgangsvinduet og United-fansen håper nå at han skal danne en slagkraftig midtbaneduo med portugiseren Bruno Fernandes.

- Skal ikke skje med United

I tillegg til å score i debuten mot Palace på Old Trafford, var nederlenderen sentral da United fikk en viktig straffe på overtid mot Brighton i helgen.

- Jeg mener han allerede har gjort tre veldig bra ting. Straffen, som vinnermålet ble scoret på, det ordnet han. Normalt sett så burde de tapt den kampen 7-1, Brighton traff stolpen og tverrliggeren fem ganger, mener agenten til van de Beek.

- De har et godt lag, men slike ting skal ikke skje med Manchester United, sier han.

Neste Premier League-kamp for Solskjær og hans United er møtet med Tottenham.

Solskjær har valgt å starte med Paul Pogba, Nemanja Matic og Bruno Fernandes på midtbanen i starten av sesongen, og det gjenstår å se om han vil endre på det.

I så fall, er det trolig Pogba som må vike for den ferske United-stjernen.