Van de Beek insisterte på å få snakke med Solskjær: - Ole overbeviste ham fullstendig

Ole Gunnar Solskjær skal ha hatt en avgjørende finger med i spillet da Manchester United sikret seg Ajax-stjernen Donny van de Beek.

Han har vært i søkelyset til blant andre Real Madrid, men denne uken var det Manchester United som kunne bekrefte at de har sikret seg Van de Beek fra Ajax.

Overgangssummen hevdes å ligge på cirka 40 millioner pund og den 23 år gamle midtbanespilleren skal ha fått en femårskontrakt som gir ham mer enn 100.000 pund i uken.

- Donny har alle de tekniske kvalitetene som trengs for å prestere i dette laget. Han har også personligheten som er nødvendig for å lykkes i Manchester United, uttalte Solskjær til klubbens egne hjemmesider.

Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV 2, tror United har gjort en god handel.

- Det er en strålende fotballspiller i mine øyne, sier Alsaker til Nettavisen.

Han trekker frem Van de Beeks løpskraft og egenskapene til å finne rom.

- Han er veldig smart i bevegelsene. Jeg liker sånne «busy» spillere. Det er en mangelvare, forteller Alsaker som tror nederlenderen vil passe bra inn i United-laget.

- Han er ung, energisk og passer inn i Solskjær-modellen. Jeg tror det der er alle tiders, sier Alsaker.

FØLGER MED: Øyvind Alsaker har kommentert Premier League i en årrekke. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Solskjær-telefon

Solskjær uttalte selv da signeringen ble bekreftet at Van de Beek har alle de ferdighetene han trenger for å passe inn i hans United-lag.

Det skal han også ha overbevist nederlenderen om før han signerte.

Van de Beek skal nemlig ha hatt flere muligheter, men valget falt til slutt på Manchester United.

Den anerkjente sportsavisen The Athletic skriver at nederlenderen insisterte på å få snakke med Solskjær og at nordmannen spilte en sentral rolle da United til slutt kapret spilleren.

En kilde som angivelig står Van de Beek nær skryter til The Athletic om jobben Solskjær gjorde.

- Enhver trener kan si at de ønsker deg, men det kreves en veldig spesiell trener til å forklare deg akkurat hvorfor de vil ha deg. Ole overbeviste Donny fullstendig, sier den ikke navngitte kilden.

Ekspert: - En veldig fin fyr



Paul Thomas Clay som i flere år har kommentert nederlandsk fotball for Viasat, er ikke overrasket hvis Van de Beek insisterte på å snakke med Solskjær før han tok klubbvalget.

- Det er mange som hadde lyst på ham, men når han velger United så gjør han det fordi han har hatt grundige samtaler med folkene rundt seg og antakeligvis Solskjær. Han vet veldig godt hva han går til.

- Han er grundig og godt forberedt. Han er helstøpt profesjonell, sier Clay til Nettavisen.

EKSPERT: Paul Thomas Clay. Foto: Carina Bredesen (Nettavisen)

Eksperten er overbevist om at Manchester United har hentet en meget solid spiller fra Ajax.

- De får en meget hardtarbeidende spiller. Han er god på mye.

- Som spillertype så er han et sted mellom Bruno Fernandes og Paul Pogba. Han er kanskje mer mobil enn dem. Han er aller best i en sentral offensiv midtbaneposisjon der han jager rommene rundt spissen. Han timer løpene sine veldig bra og er en ganske god avslutter, forklarer Clay.

Eksperten påpeker også at United har sikret seg en ordentlig karakter.

- Han virker å være en veldig fin fyr, en lojal fyr, sier Clay.