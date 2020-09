Van de Beek klar for Manchester United

Solskjær forsterker midtbanen med Ajax sin ettertraktede 23-åring.

Saken oppdateres

Det bekrefter Manchester United onsdag.

Flere britiske medier meldte søndag kveld at Manchester United var enige med Ajax om prisen for midtbanespilleren. Overgangssummen skal ligge på rundt 40 millioner euro, og det skal være snakk om en femårskontrakt.

- Donny har alle de tekniske kvalitetene som trengs for å prestere i dette laget. Han har også personligheten som er nødvendig for å lykkes i Manchester United, sier Ole Gunnar Solskjær til klubbens egne hjemmesider.

23 år gamle van de Beek blir hentet fra Ajax. Der har han spilt siden han var en liten guttunge, og i 2015 debuterte han for den store nederlandske klubben.

Målfarlig og ettertraktet spiller

Midtbanespilleren spilte en viktig rolle da Ajax tok seg til semifinale i Champions League i 2018/19. Siden den gang har han vært koblet til flere store klubber, blant annet Real Madrid og Barcelona, men nå er det altså Solskjær som stikker av med 23-åringens signatur.

- Hans evne til å se rom og tid, samt hans bevegelser og hvordan han leser spillet vil virkelig komplimentere de kvalitetene vi har på midtbanen. Hans ankomst vil styrke dybden av talent som vi har i den posisjonen, sier Solskjær videre om sin nye elev.

Van de Beek har spilt 175 kamper for Ajax og scoret 41 mål. Det har også blitt 10 kamper for det nederlandske landslaget for Uniteds forsterkning.

- Klarer ikke forklare hvor stort det er

Nederlenderen forteller at han gleder seg stort over å ha signert for United.

- Jeg klarer ikke forklare hvor stort det er å få muligheten til å bli en del av en klubb med en så utrolig historie, sier van de Beek.

Samtidig takker han gamleklubben Ajax hvor han har gått gradene.

- Nå er jeg klar for å ta det neste steget i karrieren og levere på det høyeste nivået, og det finnes ingen høyere standard enn hos Manchester United, forteller nederlenderen.

Van de Beek forklarer at han ser frem til å spille på Old Trafford og lære av sine nye lagkamerater som han omtaler som noen av de beste spillerne i verden.

I Nederland har midtbanespilleren vunnet Eredivisie og den nederlandske cupen én gang. I 2017 var han innbytter for Ajax i Europa League-finalen da Manchester United stakk av med trofeet.

Van de Beek blir Solskjærs første kjøp denne sommeren.