Van de Beek oppfordres til å forlate United

Manchester United brukte over 400 millioner kroner på nederlandske Donny van de Beek, men nederlenderen sliter med spilletid.

Kun to kamper fra start har 23 år gamle van de Beek fått av United-manager Ole Gunnar Solskjær siden overgangen fra Ajax i sommer.

Nå oppfordres 23-åringen å ta en prat med klubbledelsen og be om en overgang dersom de ikke har tenkt til å bruke ham mer.

Det er den tidligere Ajax-helten Ronald de Boer som mener van de Beek gjørt lurt i å tenke seg godt om - spesielt hvis han håper å komme seg til EM med Nederland i sommer.

- EM nærmer seg og han vil utvilsomt være med der. Kanskje er det lurt av ham å diskutere med klubben akkurat hva det er de ønsker å gjøre med ham, sier de Boer til nederlandske AD.

- Må kanskje be om å bli solgt eller lånt ut



Dersom van de Beek ikke får svarene han ønsker seg, så tror de Boer at 23-åringen gjør lurt i å tenke på en overgang bort fra United.

- Hvis spilletiden ikke forbedrer seg så må han kanskje gi beskjed om at han ønsker å dra på lån eller bli solgt, sier de Boer.

Den nederlandske fotballhelten tror også at landsmannen har bedre forutsetninger for å gjøre det bra i andre ligaer enn Premier League.

- Jeg tror hans spillestil passer bedre i Spania, forteller de Boer.

Han legger riktignok til at han ikke sitter med all informasjonen om van de Beeks tilstand og utelukker ikke at klubb og spiller har lagt en egen plan.

- Det ser selvfølgelig ikke bra ut akkurat nå, men med en god kamp så kan ting snu, sier de Boer.

Van Basten skeptisk



Foreløpig har det imidlertid ikke snudd for van de Beek som kun fikk to minutter på banen som innbytter da Manchester United onsdag kveld røk ut av ligacupen i semifinalen mot byrival Manchester City.

Ronald de Boer er ikke den eneste nederlandske fotballegenden som har vært skeptisk til van de Beeks situasjon i Manchester United.

I høst gikk Marco van Basten hardt ut og mente at 23-åringen aldri burde ha signert for den engelske storklubben.

- Jeg vet at han tjener mye, mye mer enn han pleide, men som en toppspiller så må man være kritisk og se på sjansene for spilletid når man signerer for en ny klubb.

- Donny burde ha ventet på en bedre mulighet og signert for en annen klubb, konkluderer van Basten.

Overgangsvinduet er allerede åpent og varer frem til månedskifte, men det er foreløpig lite som tyder på at van de Beek kommer til å forsvinne fra Old Trafford i dette vinduet.

