Van der Vaart legger opp med umiddelbar virkning

Meritterte Rafael van der Vaart er ferdig som fotballspiller, kun få måneder etter at han skiftet klubb til danske Esbjerg fra Midtjylland.

Det bekrefter 35-åringen overfor nederlandske De Telegraaf. Grunnen til den brå karriereslutten er at veteranen har pådratt seg en ny skade.

– Det er en vanskelig beslutning, men det er best sånn, sa Rafael van der Vaart, som rakk å spille 109 landskamper for Nederland og noterte seg for 25 mål i landslagsdrakta.

– Jeg er bare nødt til å stoppe nå. Jeg er ikke her for å trene meg opp igjen, men for å spille fotball. Det ville vært morsommere om det var annerledes, og det var også det jeg ville, fortsatte nederlenderen.

Van der Vaart var en av flere som gikk Ajax' berømte fotballskole. Midtbanespilleren har spilt for Hamburg, Tottenham, Real Madrid og Real Betis, før turen gikk til Danmark og Midtjylland i 2016 på grunn av håndballkjæresten Estavana Polman.

Oppholdet i Esbjerg ble av det korte slaget med totalt tre innhopp og 55 minutter.

Van der Vaart offentliggjorde for kort tid siden at dette skulle være hans siste sesong på toppnivå, men den siste i rekken av mange skader fikk ham på andre tanker.

