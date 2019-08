Van Dijk: – Med prislappen kommer press

Liverpool-stjernen Virgil van Dijk vet et og annet om hva som venter Harry Maguire etter at han gikk til Manchester United som tidenes dyreste forsvarsspiller.

Nettopp van Dijk var verdens dyreste forsvarsspiller fram til Maguires store overgang ble klar mandag. Ifølge britiske medier selges han fra Leicester til United for 80 millioner pund. Det tilsvarer 867 millioner kroner etter dagens kurs.

Nederlenderen van Dijk gikk til Liverpool fra Southampton for 75 millioner pund i januar i fjor og skulle umiddelbart bli manager Jürgen Klopps forsvarssjef. Oppgaven løste han glimrende, men van Dijk erkjenner at den enorme prislappen førte med seg et betydelig press.

– Prisen kommer med press, men du har alltid press i store klubber som Manchester United. Men jeg ønsker ham lykke til, sier van Dijk med henvisning til Maguire, ifølge The Guardian.

KLAR: Etter flere uker med spekulasjoner, er Harry Maguire nå klar for Manchester United. Foto: Manchester United

Samtidig kommer midtstopperstjernen med følgende råd til mannen som vippet ham ned fra pengetoppen.

– Bare fokuser på det du elsker å gjøre og spill så godt du kan. Få ut kvalitetene dine på banen, nyt kampene og ikke tenk på andre ting, sier van Dijk og fortsetter:

– Det er ikke lett å stenge presset ute fullstendig. Personlig liker jeg å sette ting i perspektiv. Det er ganske mange ting som er viktigere enn fotball. Vi er velsignet. Vi kan gjøre det vi elsker og spille for så store klubber. Du må bare nyte det, selv om presset alltid vil være der.

(©NTB)