van Dijk avslører hvorfor han valgte Liverpool foran Chelsea og City: - Det var viktig

Jürgen Klopp skal ha spilt en stor rolle for at midtstopperen, som har utviklet seg til å bli verdens beste i sin posisjon, valgte å signere for Merseyside-klubben.

Både Liverpool, Chelsea og Manchester City skal nemlig ha ligget langflate for van Dijk i 2018, som til slutt valgte å gå til Liverpool for rekordsummen 75 millioner pund.

Nederlenderen ble imidlertid kontaktet av både Pep Guardiola og daværende Chelsea-manager Antonio Conte før overgangen til Liverpool.

- Jeg hadde sjansen til å gå til Chelsea eller Manchester City, sier 28-åringen ifølge Daily Mail.

SKUDDSTOPPER: van Dijk og Manchester Citys Phil Foden kunne potensielt vært lagkamerater om førstnevnte ikke hadde vraket klubben da han gikk til Liverpool. Foto: Laurence Griffiths (Reuters)

Hyller Klopp

Den tidligere Celtic-spilleren forteller at han så på historien, spillerstallen og planene for fremtiden da han sammenlignet tilbudene han hadde, men viktigst av alt var hvilken manager han skulle spille under.

Og det var nettopp Jürgen Klopp som bikket det hele i Liverpools favør.

- Det viktigste du ser på er manageren - og Jürgen Klopp er en viktig grunn til at jeg valgte Liverpool. Klopp har noe spesielt. Er det hans energi? Hans image? Noen ganger sitter jeg og tenker på hva han gjør og hva han har enn andre.

van Dijk skryter av sin tyske managers medmenneskelige evner, og forteller at han gir spillerne selvtillit bare ved hjelp av sin aura.

- Han blir genuint glad når du kommer inn i klubblokalene på morgenen. Det høres kanskje ut som en klisjé, men det inspirerer deg virkelig som spiller.

HYLLES: van Dijk sier Jürgen Klopp har stor del av æren for at han valgte å gå til Liverpool. Foto: Paul Ellis (AFP)

Løftet Liverpool



Etter van Dijks inntreden i Liverpool, har de defensive problemene i klubben nærmest forduftet. Han og keeper Alisson Becker har en stor del av æren for at Klopps mannskap har vært i to strake Champions League-finaler (hvorav én ble vunnet) og at ligagullet ble sikret denne sesongen.

Midtstopperen hadde et eventyrlig 2019 og ble kun slått av Lionel Messi da den ærverdige Gullballen ble delt ut i desember.

Han var på vei til Liverpool allerede i 2016/2017-sesongen da Merseyside-klubben til slutt måtte beklage til Southampton fordi de hadde henvendt seg til spilleren før de hadde tatt kontakt med klubben.

van Dijk leverte imidlertid deretter inn en søknad om overgang, og rundt juletider ble det annonsert at han var klar for Liverpool fra 1. januar 2018.

Han har siden spilt nærmest samtlige kamper for Jürgen Klopp, og står med samfulle 32 kamper i Premier League hittil denne sesongen.