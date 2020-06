Van Dijk fikk nok da Fjørtoft presset på med spørsmål om Haaland: - Han var sint

Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft presset Virgil van Dijk med spørsmål om Erling Braut Haaland etter Champions League-kamp. Det likte Liverpool-stjernen dårlig.

Liverpool og Red Bull Salzburg møttes denne sesongen i gruppespillet av Champions League. På Anfield så Merseyside-laget lenge ut til å ha god kontroll på kampen og ledet 3-0 allerede etter 36 minutters spill. Så våknet bortelaget virkelig til anført av Erling Braut Haaland og Takumi Minamino.

Gjestene fra Østerrike scoret tre mål og utlignet til 3-3 ved Haaland i det 60. minutt. Liverpool vant til slutt kampen 4-3.

I et ferskt intervju med «Blood Red-podcast» snakker Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft ut om hvordan Liverpool-stjernen Virgil van Dijk reagerte etter oppgjøret. Intervjuet er også omtalt i The Mirror.

Ble forbannet

Nederlenderen skal ha vært så forbannet på sin egen innsats, stopperen gjorde flere feil underveis i kampen, at han skal ha gått fra intervjusonen. Fjørtoft forteller selv at han prøvde å presse van Dijk med spørsmål om Haaland.

Det skal Liverpool-stjernen ha vært lite interessert i å snakke om.

- Etter kampen intervjuet jeg Van Dijk som jeg alltid liker å intervjue fordi han er en gentleman. Jeg sa at jeg måtte spørre han om nordmannen, Erling Haaland, sier Fjørtoft om intervjuet.

Liverpool's Virgil van Dijk var ikke fornøyd med alle spørsmålene han fikk etter møtet med Erling Braut Haaland. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos)

Viasport-eksperten forklarer videre hvordan nederlenderen reagerte.

- Han svarte bare: «Vel, vi vant kampen». Så sa jeg: «Ja, men hva synes du om han?» Van Dijk svarte at han ikke så altfor mye til ham og at han var litt sint fordi det var en del feil som ble gjort.

Fjørtoft skal da ha fortalt Van Dijk at «det er et godt tegn for en spiss når en forsvarer sier at han ikke så ham». Etter denne kommentaren skal Liverpool-stjernen bare ha gått fra intervjuet erindrer den tidligere norske landslagsspissen.

- Første gang jeg så Haaland live var på Anfield da han kom inn der. Jeg ble satt ut av at denne unge gutten skapte så mye rom. Han scoret ett mål, men han kunne ha hatt tre eller fire. Han var helt fantastisk. Løpene hans er kloke, sier Fjørtoft om Haalands prestasjon i den nevnte kampen.

Den norske 19-åringen ble kort tid senere solgt til den tyske storklubben Borussia Dortmund der han har fortsatt storspillet.

Van Dijk på sin side har hatt suksess med Liverpool dennes sesongen og leder Premier League suverent før ligaen gjenopptas i midten av juni.

Nye overgangsrykter

Allerede spekuleres det i at Haaland kan være på vei videre denne sommeren. Klubber som Real Madrid, Juventus og Manchester United nevnes i sammenheng med den norske landslagsspissen.

Fjørtoft kommer også inn på temaet om Haaland kan være på vei til Old Trafford og Premier League.

- I Dortmund så har han medspillere som Julian Brandt som ser de perfekte løpene hans. Haaland ville passet perfekt for enhver klubb, for Liverpool ville han vært bra. Når han snakker om United, så snakker han om Leeds United. Jeg tror han ender opp i England på et tidspunkt, men han er 19 år og vi burde gi han rom for å ha fem kamper uten å score mål.

Erling Braut Haaland har vært god for Borussia Dortmund etter overgangen fra Red Bull Salzburg. Foto: Pool New (Reuters)

- Vi burde bare vente å se hvordan han gjør det. Han er på det riktige stedet nå, oppsummerer Fjørtoft.

Haaland er rangert som verdens 15. dyreste fotballspiller med en verdi på vel 1,1 milliarder kroner i en fersk rapport fra den uavhengige forsknings- og utdanningsorganisasjon Cies.

Nordmannen, som fortsatt bare er 19 år, har en antatt salgspris på 1,12 milliarder kroner selv etter viruspandemien. Det sender ham forbi Barcelonas Lionel Messi (1,05 milliarder, 21.-plass).

Bayern Münchens Alphonso Davies ligger seks plasser foran Haaland på oversikten, og han er også noen måneder yngre enn den norske angriperen.

Paris Saint-Germain-spilleren Mbappé troner overlegent på toppen med en antatt salgsverdi på 2,27 milliarder. Han følges av fire engelskmenn: Raheem Sterling (Manchester City), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) og Marcus Rashford (Manchester United).