Van Dijk kalles lat og nonchalant i overraskende angrep

Tidligere nederlandsk landslagsspiller er verken imponert over Virgil van Dijks holdning eller prestasjoner.

Champions League-trofé, Premier League-tittel og andreplass i Ballon d'Or-utdelingen forrige sesong.

Virgil van Dijks siste par sesonger har vært en eneste lang suksesshistorie, men nå får nederlenderen overraskende krass kritikk av landsmannen Wim Kieft.

Krass kritikk



Kieft, som selv har 42 kamper for det nederlandske landslaget på 80- og 90-tallet, mener Liverpool-stopperen opptrer arrogant.

- Han er ikke skarp. Både på landslaget og for Liverpool oppfører han seg som en stjerne, en som viser litt for mye at han ikke liker kollegaene, skriver Kieft i sin spalte i De Telegraaf.

Etter første serierunde mot Leeds måtte Van Dijk tåle en del kritikk etter at Liverpool slapp inn tre mål mot Marcelo Bielsas nyopprykkede lag. Et av målene må også nederlenderen ta på sin kappe.

KRITISK: Wiem Kieft er ikke nådig i sin omtale av Virgil Van Dijk. Foto: YouTube

- Lat og nonchalant

Kieft tar imidlertid kritikken overraskende langt, i sin omtale av det som i manges øyne er verdens beste midtstopper.

- Han er selv lat og nonchalant. Han gjør tabber og løper ofte bort fra det defensive ansvaret i kamper. Med sin status, bør han stå først i frontlinjen, mener Kieft.

57-åringen antyder at suksessen har gått til hodet på Liverpool-stjernen og ber ham instendig om å holde beina plantet på jorden og forbedre egne prestasjoner.

- Det tok Van Dijk lang tid å komme på internasjonalt toppnivå. Han har vært der i omtrent to sesonger nå, men det er viktig at Van Dijk forblir veldig kritisk til seg selv. Miljøet han er i spiller også en viktig rolle i dette. Det er greit for treneren å riste ham litt, skriver Kieft.

Arsenal neste i Premier League

Van Dijk måtte også tåle kritikk fra Jamie Carragher etter åpningskampen i årets sesong, men selv tok han det med knusende ro etter tabben som sørget for Leeds-scoring i 4-3-seieren.

- Det var en av de ... det er en situasjon som kan oppstå. Jeg forsøker alltid å gjøre mitt beste, og det var det jeg gjorde. Dessverre ble det scoring ut av det, men jeg bekymrer meg ikke for det, sa Van Dijk ifølge The Mirror.

Liverpool fulgte opp med en sterk 2-0-seier borte mot Chelsea søndag. Torsdag venter ligacupkamp borte mot lille Lincoln City.

Mandag er det duket for storkamp mot Arsenal i Premier League på Anfield.