Dårlige nyheter for Liverpool.

Saken oppdateres!

Liverpool bekrefter på egen hjemmeside at Virgil van Dijk må operere kneet etter skaden han pådro seg i lørdagens kamp mot Everton.

Under lørdagens Merseyside-derby ble nederlenderen meid ned av Jordan Pickford i starten av kampen, og måtte forlate banen etter bare elleve minutter.

SKREKKTAKLING: Van Dijk ble meid ned av Jordan Pickford i lørdagens Merseyside-derby. Foto: Peter Byrne (AFP)

Midtstopperen har fått en skade i leddbåndene i kneet, skriver klubben.

Hvor lenge van Dijk er ute med skade er ikke fastslått av Liverpool, men flere engelske medier skriver at Van Dijk kan miste resten av sesongen.

Ifølge Liverpool er det ikke mulig å si hvor lenge midtstopperen kommer til å være på sidelinjen før operasjonen er ferdig utført.

Men blant annet The Telegraph skriver at slike skader vanligvis fører med seg lang rehabiliteringstid, og at nederlenderen må belage seg på å kjempe en hard kamp for å kunne spille igjen denne sesongen.

Skaden til Van Dijk skaper naturligvis problemer for Jürgen Klopp. I sommer solgte Liverpool Dejan Lovren, og har nå de bare Joel Matip og Joe Gomez som rene stopperalternativer igjen.