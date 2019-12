Van Dijk roser Red Bull Salzburg: - Et veldig godt lag

Liverpools midtstopper måtte i aksjon allerede etter 20 sekunder da han nektet Erling Braut Haaland å komme alene igjennom. Det ble den første av mange dueller mot nordmannen.

RED BULL SALZBURG - LIVERPOOL 0-2:

SALZBURG (Nettavisen): Mye handlet om Haaland, både i norske og utenlandske medier, i opptakten til kampen etter at han hadde scoret åtte mål på de fem første Champions League-kampene.

Det var knyttet spenning til duellen mellom Virgil van Dijk og den tidligere Molde-spilleren, og tilskuerne på Red Bull Arena hadde knapt funnet setene sine da Haaland plutselig jaktet en ball i bakrom mot et høytstående Liverpool-forsvar.

Jærbuen fant rom mellom midtstopperne og hadde overtaket på Dejan Lovren, men van Dijk kom stormende til unnsetning og hindret Haaland i å komme alene med Alisson.

Haaland fikk i tillegg et dårlig touch etter at Liverpools nederlandske stjernestopper klarte å jobbe seg inn i duellen, og dermed rant muligheten ut i sanden.

- Jeg fikk et litt dårlig førstetouch og kom ut av balanse, så da ble det ikke en sjanse likevel, sier en skuffet Haaland til Nettavisen i pressesonen etter kampen.

19-åringen la seg mesteparten av tiden på Dejan Lovren, som spilte høyre midtstopper for Jürgen Klopps mannskap, men fikk også ved flere anledninger matchet seg mot det som er regnet som verdens beste forsvarsspiller.

Selv er van Dijk klar på at hans viktigste oppgave er å holde buret rent for sitt lag.

- Vi holdt nullen, og det er veldig viktig, sier han på spørsmål fra Nettavisen om hvordan han så på duellene mot det som er spilleren med nest flest scoringer i Champions League så langt denne sesongen.

Om situasjonen da han stoppet Haaland innledningsvis i oppgjøret, sier 28-åringen følgende.

- Jeg vant ballen, så det var viktig. Det er derfor jeg er der, for å forsvare og ikke la motstanderne score, og det skjedde i dag.

Simon Hughes, som jobber i The Athletic, kom etter kampen med en forholdsvis frisk karakteristikk av duellen.

- Majestetisk fra Van Dijk. Fikk Haaland til å se ut som en buss uten bremser, skriver han blant annet etter kampen.

HARDE TAK: Virgil van Dijk maktet å holde Erling Braut Haaland fra livet på Red Bull Arena tirsdag. Foto: Joe Klamar (AFP)

- Et veldig godt lag



Rammen rundt gruppefinalen i Champions Leagues gruppe E var fantastisk i Østerrike. 29.500 elleville fans bidro til en elektrisk stemning, og den første omgangen var av det svært underholdende slaget til tross for at den endte målløst.

Både Haaland, Takumi Minamino, Hee-chan Hwang, Mohamed Salah og Naby Keïta hadde enorme sjanser uten å lykkes før hvilen, og Liverpool slet stort innledningsvis etter at Salzburg åpnet kampen strålende.

- Det var noe vi forventet, at det skulle bli en tøff første omgang, og spesielt de første 15 minuttene, sier van Dijk og fortsetter.

- Etter det skapte vi noen muligheter som kunne gjort det enklere for oss. De er et veldig godt lag, veldig direkte og med gode spillere og vi visste det ville bli tøft.

VIDERE: Virgil van Dijk holdt nullen da Liverpool slo Salzburg i Champions League. Foto: (PA Photos/John Walton)

Haaland rev seg forbi Lovren underveis i den første omgangen og kom til avslutning, men en strålende beinparade av Alisson hindret scoring.

Kampen fortsatte i samme spor innledningsvis i den andre omgangen, før Sadio Mané chippet ballen over en utrusende Cican Stanković og inn i feltet, hvor Keïta headet inn ledermålet.

Scoringen ble starten på nedturen for vertene, for kun minuttet etter var Stanković ute og syklet igjen. En bakromspasning ble forlenget med et svært dårlig tilbakespill fra Jérôme Onguéné som gjorde at den østerrikske målvakten kom på halvdistanse.

Det benyttet Salah seg av, som rundet keeper før han med høyrefoten satte ballen i mål fra svært skrått hold.

Scoringen bidro til at Liverpool fikk kampen inn i sitt spor, og Jürgen Klopps mannskap kunne til slutt kontrollere inn avansement i den gjeveste klubbturneringen i Europa.

- Jeg synes vi håndterte kampen bedre og scoret på sjansene vi hadde. Vi hadde ballen mer, og gjorde det vanskelig for dem. Det er vanskelig for lag å håndtere det, forteller van Dijk.

MÅLLØS: Haaland måtte gå av banen uten scoring mot Liverpool. Foto: John Sibley (Reuters)

Selvkritisk Haaland: - Var ikke noe særlig

Haaland var et konstant uromoment for Liverpool med sin fysikk, fart og tilstedeværelse i boksen, men til tross for flere gode muligheter maktet han ikke å sette inn sitt niende mål i turneringen.

Etter kampen kom han tuslende ut i pressesonen med presseansvarlig Christian Kircher hakk i hæl, og erkjente nivåforskjellen på lagene.

- Det er forskjellen på oss og verdens beste lag, enkelt og greit.

19-åringen måtte skuffet innse at to minutter like etter pause ble skjebnesvangre for hans lag.

Etter at Salah hadde satt inn 2-0 og begravet Salzburgs håp om avansement, gikk Haaland ut mot sidelinjen, hvor han hentet en drikkeflaske som han dundret i bakken.

Salzburg maktet aldri å komme tilbake, og dermed måtte 29.000 fans gå skuffet hjem. Rammene rundt kampen var imidlertid et CL-oppgjør verdig, og Haaland forteller at han ikke vil glemme følelsen det var å løpe ut på gressteppet foran hjemmepublikumet tirsdag.

- Det er helt herlig, for å være ærlig. Jeg prøvde å nyte det så lenge som mulig.

Til tross for å ha kommet til flere sjanser mot den regjerende CL-mesteren, var han imidlertid ikke nevneverdig fornøyd med egen innsats.

- Det var ikke så særlig bra i dag.