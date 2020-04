Van Dijk vil bli i Liverpool: - Jeg vil bli husket som en Liverpool-legende

Til tross for ryktene om en mulig overgang til Juventus i sommer, forteller Virgil van Dijk at han vil bli lenge på Anfield.

– Jeg vil bli husket som en Liverpool-legende. Jeg vil oppnå utrolige ting her, sier van Dijk til den spanske avisen Sport.

Siden overgangen fra Southampton i 2018 har den nederlandske landslagsstopperen spilt 148 ligakamper for Liverpool. I 57 av kampene har Liverpool klart å holde nullen, og van Dijk har også notert seg for tolv nettkjenninger.

Til tross for at nederlenderen har vært en solid brikke i drøye to år, skrev flere medier at Juventus vurderte å legge inn et gigantbud i sommer. Marca skrev i februar at klubben vurderte å by ekstreme 178 millioner euro for midtstopperen.

Nå ser det ikke ut som om van Dijk har tenkt å flytte på seg med det første.

– Vi har et fantastisk lag. Vi har alle verktøyene som skal til for å vinne: en trener vi kan identifisere oss med, et allsidig lag, en spillestil som vinner oss kamper, samt en hjemmebane og supportere som spiller sin rolle, sier 28-åringen som har kontrakt med Liverpool til 2023.

Uefa-president beroliger Liverpool-fansen

Samtidig som nyheten om at van Dijk vil bli værende hos de rødkledde, skriver Liverpool Echo at Uefa-president Aleksandr Ceferin har sagt at han ikke klarer å se for seg et scenario der Liverpool ikke får ligatittelen.

– Jeg klarer ikke se for meg at Liverpool ikke skal få tittelen. Hvis Premier League spilles ferdig kommer de mest sannsynlig til å vinne. Hvis ligaen ikke blir spilt ferdig må vi uansett finne en måte å kåre en vinner. Og da kan jeg heller ikke se for meg et annet scenario enn at Liverpool er mesterne, sier presidenten i et intervju med den slovenske avisen EkipaSN.

– Jeg skjønner at fansen vil bli skuffet om de vinner trofeet på en tom arena eller i et kontor, men jeg tror de kommer til å få tittelen uansett.

Det gjenstår ni serierunder i den engelske eliteserien. Liverpool ligger 25 poeng foran Manchester City med én kamp mer spilt. Klubben kan ta sitt første ligamesterskap på 30 år. Rødtrøyene har ikke vunnet ligaen etter at Premier League ble opprettet.

