Van Gaal om møtet med Liverpool-direktøren: - Jeg var visst for arrogant

Louis van Gaal avslører i et intervju med FourFourTwo at han hadde lengre samtaler med Liverpool om en mulig rolle som sportsdirektør, før han i stedet ble Manchester United-manager i 2014.

- For arrogant for Liverpool

Van Gaal hevder han ble ansett som for arrogant og at det var grunnen til at han ikke fikk Liverpool-jobben.

- Direktøren deres, Ian Ayre, kom ned til Portugal, hvor jeg har et hus, og vi snakket lenge sammen. Han ble til og med på middag, forteller van Gaal i intervjuet.

- Etter at han dro, hørte jeg imidlertid ingenting fra dem igjen. Jeg kan ikke se for meg at han hadde reist til Portugal, hvis de ikke var seriøse, men senere hørte jeg at jeg visstnok var for arrogant eller noe. Jeg vet ikke, sier nederlenderen videre.

I SAMTALER MED LIVERPOOL: Louis van Gaal kunne blitt sportsdirektør i Liverpool. Foto: Oldham/bpi/rex/shutterstock (Shutterstock / NTB scanpix)

I stedet ble det to sesonger i Manchester United, som endte med en fjerdeplass, en femteplass og et FA-cuptrofé.

Forsøkte å hente Liverpool-spillere

I samme intervju forteller van Gaal at han forsøkte å hente en rekke verdensklassespillere til Old Trafford.

- Jeg forsøkte å hente Robert Lewandowski, men da det viste seg å bli for vanskelig, prøvde jeg å få tak i Gonzalo Higuain i stedet. Før jeg overtok, snakket jeg med styret om Neymar. Når du er Manchester United, må du tenke stort, sier van Gaal.

- Han var også interessant for klubben, med tanke på salg av drakter, og jeg ønsket meg raske vinger. På grunn av det, forsøkte jeg også å få tak i Sadio Mané og Riyad Mahrez.

- Thomas Muller var også på ønskelisten min, og på sentral midtbane ønsket jeg N'Golo Kanté. Jeg prøvde til og med å signere James Milner, som var ganske gammel, men veldig multifunksjonell og hadde lederegenskaper, mener van Gaal, som også ønsket seg Sergio Ramos og Mats Hummels som midstoppere.

