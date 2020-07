Vandrepokal «forsvant» i fotballproffens flyttelass – måtte kjøpe ny

Gustav Wikheim fikk vandrepokalen som beste spiller i den danske cupfinalen forrige sesong. Onsdag skulle pokalen leveres videre. Da var den «borte».

Ifølge danske Tipsbladet ble det hektisk aktivitet i forkant av onsdagens cupfinale i Parken da det ble klart at vandrepokalen til «Årets Pokalfighter» ikke lot seg spore opp.

Wikheim fikk den tradisjonsrike pokalen etter at Midtjylland vant forrige sesongs cupfinale, men verken nordmannen eller klubben hans var klar over at trofeet skulle leveres tilbake. Etter sesongslutt forlot så Wikheim Midtjylland til fordel for klubben Al Fateh i Saudi-Arabia.

– Jeg hadde den i Danmark, men da jeg flyttet til Saudi-Arabia, flyttet kjæresten min til Norge, og vi pakket ned alle tingene våre. Den ligger sannsynligvis i bunnen av (flytte)kassene, men jeg vet ikke hvor den er, sier den tidligere Strømsgodset-profilen til Tipsbladet.

Det er det danske sportsjournalistforbundet som står bak utdelingen av «Årets Pokalfighter». Da det ble klart at vandrepokalen var på avveie, ble det tatt en rask beslutning om at eneste utvei var å kjøpe en ny.

Det nye trofeet nådde fram akkurat i tide til onsdagens finale mellom Aalborg og Sønderjyske. Den endte for øvrig med 0-2-tap for Iver Fossum og Aalborg.

Kampen i Esbjerg vil imidlertid bli husket fordi den flere ganger måtte stoppes fordi uregjerlige supportere på tribunene forbrøt seg mot smittevernreglene som var gjort gjeldende for arrangementet.

Gustav Wikheim får beholde fjorårets vandrepokal dersom den skulle dukke opp.

(©NTB)