Vanhaevermaet matchvinner da LSK ordnet Rosenborgs første tap

En tidlig scoring av Justine Vanhaevermaet etter hjørnespark ble kampens eneste da LSK Kvinner slo Rosenborg 1-0 i kvartfinalen i cupen.

Dermed lever fortsatt håpet om at sesongen skal gi trofé for tittelgrossisten fra Romerike, selv om laget er ute av medaljekampen i Toppserien. For Rosenborg endte kampen med det aller første tapet siden Trondheims-Ørn ble tatt inn i norsk fotballs mestvinnende klubb.

Omdiskuterte dommeravgjørelser i begynnelsen og slutten av kampen bidro til det. Thea Kyvåg sto i offsideposisjon og forstyrret kanskje keeper da Vanhaevermaet stanget et hjørnespark i mål i det 6. minutt. RBK-keeper Kristine Nøstmo falt og var ikke i nærheten av å ta ballen.

Noen minutter før slutt kom Julie Blakstad til skudd i feltet. Ballen traff armen til LSK-spiller Ina Gausdal, som hadde armen et stykke ut fra kroppen. Det ble ikke dømt straffespark.

– Jeg er lettet og utrolig glad på jentenes vegne. Endelig fikk vi litt positiv energi. Vi ga jernet, og det var digg å få seieren, sa LSK-trener Hege Riise til NRK.

