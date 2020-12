Vanvittig drama i Obos-ligaen: Raufoss sikret playoff-plass

Action til siste sekund i den nest-øverste divisjonen.

Det var duket for en dramatisk sesongavslutning i OBOS-ligaen, og det var ventet dramatikk i begge ender av divisjonen.

I oppgjøret mellom Raufoss og KFUM lå lagene med 39 poeng før avspark, og dermed hadde begge lag muligheter for å nå kvalikplass - i tillegg til Sandnes Ulf.

Vinterforhold

Sistnevnte hadde alt i egne hender og ville sikre seg kvalik med seier i bortekampen mot Ranheim. Med poengtap for Sandnes Ulf ville vinneren av kampen på Nammo stadion stikke av med den ettertraktede sjetteplassen.

Oppgjøret på Nammo Stadion kunne tidvis minne om en snøballkamp, men forholdene til tross så ble det servert mye fin fotball.

Etter en liten halvtime var det vertene som tok ledelsen, etter en vanvittig forsvarstabbe fra Troudart, som kanskje mistet oversikten i været i det han forærte Marius Alm ballen på åpent mål - i egen sekstenmeter.

KFUM var det beste laget, og fikk uttelling i det siste minuttet av førsteomgangen. Fotballen var som tatt ut av Barcelona-akademiet, og til slutt var det Alagie Sanyang som fikk æren av å sette ballen i notene.

Dramatikken tiltok til de grader etter hvilen, og da det gjenstod to minutter av oppgjøret fikk Raufoss et korrekt idømt straffespark, og KFUM fikk direkte rødt kort. Marius Alm satt ballen kontant i mål, og like etter økte Mame Mor Ndiye ledelsen til 5-3.

Dermed ble det kvallik på Raufoss, mens Sandnes Ulf og KFUM må innfinne seg med å spille Obos-fotball også neste sesong.

- Det siste kvarteret i Obos-ligaen var tryllekunst, komikk og ellevilt drama i nydelig kombo, skrev Lars Tjærnås på Twitter, og la til at han var svært fornøyd med at Grorud holdt seg oppe.

Drama i bunn

Også i den nedre halvdelen av tabellen ble det dramatisk søndag ettermiddag.

Kongsvinger og Øygarden hadde allerede rykket ned før den siste serierunden, men både Grorud, Jerv og Stjørdals-Blink kjempet for å unngå å havne på kvalikplassen.

Stjørdals-Blink så lenge ut til å berge plassen etter at en tidlig scoring av Sondre Stokke, men Ikhsan Fandi utlignet på overtid og sørget for 1-1. Det resulterte i at Blink må spille kvalik, mens Grorud sikret seg ny OBOS-kontrakt etter 1-1 mot Lillestrøm.

