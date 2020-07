Vanvittig utvisning og skrekkskade da Aalesund tapte mot Odd

Selvmål i kampens siste minutt sikret seieren for Odd mot Aalesund - i en kamp som inneholdt absolutt alt.

ODD - AALESUND 3-2

Aalesund måtte gi tapt i Eliteserieoppgjøret mot Odd, etter et selvmål fra Hólmbert Fridjónsson i kampens siste spilleminutt.

Dessverre måtte også Odds første målscorer, Tobias Lauritsen, forlate banen etter en skrekkskade som mest sannsynlig dreier seg om et brudd i beinet.

Hodemist og grusomme bilder

Før avspark på Skagerak Arena hadde Aalesund sluppet inn 29 mål så langt i Eliteserien, og bare ti minutter ut i oppgjøret mot Odd skulle det tallet havne på 30.

På klønete vis ble Tobias Lauritsen revet ned av Daníel Leó Grétarsson i Aalesund-feltet, og dommeren pekte helt korrekt på straffemerket. Den tok Lauritsen selv, og var iskald fra straffemerket.

- Rafting hjalp ikke for Grétarsson. Fremdeles på dypt vann i Eliteserien, skriver Eliteserie-eksperten med henvisning til Aalesunds nylige teambuilding-tur.

Kanskje var det noe hjelp å hente på den turen, for bare syv minutter etter Odds ledelse slo bortelaget knallhardt tilbake.

Litt slurvete forsvarsspill gjorde at ballen til slutt havnet hos Simen Bolkan Nordli, som regelrett hamret ballen inn i nettet bak Sondre Rossbach. Sekunder senere fikk Odd en gyllen mulighet til å ta ledelsen tilbake, men uhyre sterkt keeperspill fra Gudmund Kongshavn forhindret det.

HODEMIST: David Kristjan Olafsson får rødt kort i eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Ålesund på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Så skulle bortelagets David Kristján Ólafsson gjøre livet virkelig surt for Aalesund og Lars Bohinen. Vingbacken klarte å pådra seg to gule kort på et drøyt minutt, begge for holding.

- Oioioi. Holdingen er soleklar, han har akkurat fått det gule kortet, og så gjør han det der. Bye, bye! Det er ganske høl i hue, rett og slett. Lite gjennomtenkt fra islendingen, sa Eurosports kommentator, Jørgen Klem.

Så ble det noe ordentlig stygge scener på Skagerak. Kongshavn felte Lauritsen i eget felt, og dermed fikk hjemmelaget et nytt straffespark. Lauritsen ble liggende å vri seg i smerter, og det tok ikke lang tid før det ble bekreftet at det dreier seg om et brudd i foten.

- Det føltes ikke så ille der og da, men når han sier at han har brukket foten så gjør det jo litt vondt i magen, sa Kongshavn selv om situasjonen i pausen.

Den rutinerte målvakten beklaget også hendelsen på det dypeste, og understreket at det aldri var intensjonen å skade Lauritsen.

Straffesparket ble omsatt av Espen Ruud, som hamret ballen i nettmaskene og dermed førte Odd tilbake i ledelsen.

Like før pause skulle dog Aalesund slå tilbake nok en gang, denne gangen fra et realt kremmerhus - signert Parfait Bizoza. Det ble også omgangens siste scoring, til tross for noen halvsjanser.

Dramatikk i sluttminuttene

Odd gikk ut i hundre etter hvilen, men hadde utfordringer med å finne åpninger i et dyptliggende Aalesund-lag.

Lars Bohinen sa i pausen at laget hans måtte være kyniske i den andre omgangen, og det var nettopp det bortelaget var etter hvilen. Odd var det ledende laget på banen, men Aalesund forsvarte seg med nebb og klør og kom også til noen halvgode muligheter.

Etter en drøy time slo Simen Bolkan Nordli et hjørnespark som faktisk bare var centimetere ved å gå direkte inn i det lengste krysset, men marginene var ikke på siden til Bohinens menn i den situasjonen.

FORTVILER: Odds Markus André Kaasa innser alvoret i skaden til sin lagkamerat. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

I sluttminuttene så det ut til at Odd hadde sikret seieren etter et herlig raid og avslutning fra Kasper Lunding, men dommerteamet mente at Kongsavns utsikt ble hindret av en Odd-spiller.

Den beslutningen vil nok bli diskutert hyppig i kjølvannet av oppgjøret.

Men i kampens siste minutt fikk Odd et hjørnespark, og Hólmbert Fridjónsson klarte på uheldig vis å sette ballen i eget nett. Dermed reiser Lars Bohinen og Aalesund hjem uten poeng, etter en imponerende defensiv oppvisning - spesielt etter hvilen.