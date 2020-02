Vanvittige scener da Bayern München-fansen provoserte både Hoffenheim og egen klubb

Bayern München knuste Hoffenheim 6-0, men kampen vil bli husket for noe helt annet.

Den tyske storklubben tok lørdag ettermiddag en overbevisende seier mot Hoffenheim, men de siste ti minuttene av kampen ble av det svært spesielle slaget.

Begge lag, inkludert landslagsspiller Håvard Nordtveit på Hoffenheim, reagerte nemlig voldsomt da Bayern München-fans kom med tilrop og viste frem et hatefullt banner mot Hoffenheim og klubbens president Dietmar Hopp.

I tysk fotball er det tradisjon for at klubbenes medlemmer skal ha minst 51 prosent eierskap i klubbene. «Regelen» er kjent som 50+1 og skal hindre at supporterne mister innflytelse i klubbene.

Hopp har imidlertid gått bort fra dette i Hoffenheim og har i flere år måttet tåle mye kritikk fra tyske fotballfans.

Stoppet å spille



Kampen mot Bayern München var intet unntak.

Bortelagets spillere og ledere oppfordret imidlertid fansen om å kutte ut, men kampen ble etter hvert stoppet i flere minutter.

Da oppgjøret igjen ble satt igang, med cirka 13 minutter igjen å spille, protesterte begge lagene ved å ikke gå i angrep.

I stedet spilte de ballen frem og tilbake til hverandre, mens ingen av lagets keepere voktet målene.

Stod samlet etter kampen

Bundesliga-ekspert Petter Bø Tosterud er blant de som nå kommenterer hendelsen på Twitter.



Dommeren blåste av kampen etter akkurat 90 minutter og Bayern München vant til slutt 6-0.

Etter kampen stod representanter fra begge lag samlet på banen for å vise hva de mente om protestene fra Bayern-supporterne.