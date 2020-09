VAR-drama da Tottenham mistet seieren på overtid

Flere lot seg imponere av Spurs' prestasjoner i den første omgangen, men det endte likevel uavgjort etter at VAR fanget opp en hands tre minutter på overtid.

TOTTENHAM - NEWCASTLE 1-1:

Tre minutter på overtid fanget VAR opp en hands i Tottenhams straffefelt. Det førte til at det ble dømt straffespark, og Callum Wilson var sikker da han fikk muligheten fra ellevemeteren.

Dermed ble det uavgjort i søndagens PL-kamp, etter at Lucas Moura sendte hjemmelaget i føringen i den første omgangen.

Brede Hangeland i TV2-studio hadde svært lite godt å si om VAR-avgjørelsen på overtid.

- Hvor skal vi begynne? Jeg er oppriktig bekymret for dette spillet som vi alle elsker. Det høres litt flåsete ut, kanskje, men hva er dette for noe? Alt handler bare om det er hands eller ikke, sa Hangeland etter at kampen var blåst av.

Bunnsolid Tottenham-omgang

Jose Mourinhos menn kunne ha scoret både tre, fire og fem mål, men Lucas Moura sin scoring ble stående som førsteomgangens eneste.

Spesielt de første 45 hadde Newcastle svært lite å stille opp med.

- Totaldominans. Det er sjelden du ser en omgang i Premier League der et lag dominerer så enormt, sa blant annet Brede Hangeland i TV2s PL-studio etter at lagene hadde gått inn til pause.

Fotballekspert Lars Tjærnås var også svært imponert over det Mourinhos' menn presterte i den første omgangen.

Sjansesløseri

Det skulle ikke gå mange minuttene før Tottenham kom til store muligheter. Tre minutter ut i oppgjøret var Giovani Lo Celso nære på ved et frispark, men en strøken redning av Darlow i Newcastle-buret reddet bortelaget. På returen var Kane, men også da var Darlow i veien.

Like etterpå fikk Kane sjansen igjen etter et praktfullt innlegg av Lo Celso, men også da reddet Darlov, med en sterk enhåndsredning.

TV2-kommentator Endre Olav Osnes var ikke i tvil om hvem som hadde imponert ham mest etter halvspilt førsteomgang.

- Kampens store spiller til nå er Karl Darlow, var den klare talen fra Osnes.

Men så kunne ikke Newcastles sisteskanse ikke stå imot lenger.

Lucas Moura-mål

25 minutter ut i oppgjøret ble Kane spilt frem på venstresiden, og fant Moura på bakerste. Brasilianeren fikk en enkel jobb med å sende hjemmelaget i føringen.

FORNØYD: Man kunne se bilder av en smilende Gareth Bale på tribunen etter at Lucas sendte Tottenham i ledelsen. Foto: Daniel Leal-olivas (Reuters)

Før pausesignalet var Tottenham-stjernene svært nære å doble ledelsen ved flere anledninger, men en god Darlow, samt en uheldig Son som traff metallet to ganger, gjorde at Newcastle kunne puste lettet ut ved å kun ligge ett mål under.

Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen var langt fra imponert over det bortelaget hadde å stille opp med i den første omgangen.



Den andre omgangen var ikke like sjanserik, men på overtid kokte det i Tottenhams straffefelt.

En heading fra Andy Carrol endte i armen på Eric Dier, og dommeren var ikke nådig da han pekte på straffemerket etter å ha sett reprisene.

Callum Wilson stilte opp og var sikker fra straffemerket. Dermed endte det 1-1 på Tottenham Hotspur Stadium.