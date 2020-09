VAR-drama reddet Solskjær ti minutter på overtid. Ekspert advarer United-fansen

Først utlignet Brighton til 2-2 fem minutter på overtid. Men så fikk United straffespark etter dommeren hadde blåst av kampen. Den satte Fernandes i mål.

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 2-3:

Brighton tok ledelsen på en elegant straffe av Maupay, før Manchester United snudde kampen etter selvmål av Lewis Dunk og en enorm scoring av Marcus Rashford. Fem minutter på overtid satte Brighton inn 2-2, og så ut til å få med seg et veldig fortjent poeng.

Men ett minutt over overtiden ropte United-spillerne på hands etter at dommeren akkurat hadde blåst av kampen. Dommeren gikk etter hvert ut og kikket på monitoren og dømte straffe til United.

GJORDE OM: Dommmer Chris Kavanagh blåste egentlig av oppgjøret på stillingen -2, men det var før han ble gjort oppmerskom på at VAR ville se en situasjon i Brighton-feltet på nytt. Foto: Glyn Kirk (Reuters / NTB)

Ti minutter på overtid steppet Bruno Fernandes opp ved ellevemeteren, og sørget for Manchester Uniteds første seier for sesongen.

UPOPULÆR MANN: Etter å ha sett situerjonen på nytt pekte dommer Chris Kavanagh på straffemerket, til store protester fra Brighton-spillerne Foto: Glyn Kirk (AP / NTB)

Straffedramaet ble fort tema i TV 2 sitt studio etter kampen. På spørsmål om de noen gang tidligere hadde sett et lag få tildelt straffespark etter dommeren har blåst av kampen, var Brede Hangeland og Solveig Gulbrandsen enige i sitt svar.

- Jeg aldri sett noe sånt før, sa både Gulbrandsen og Hangeland.

- Må være alvorlig bekymret

Men det må kunne sies at seieren til Solskjær sitt mannskap var av det heldige slaget. Brighton traff stolpen hele fem ganger i løpet av kampen, noe som er ny rekord i en Premier League-kamp siden Opta startet med å føre statistikk.

- Når har vi sett noe tilsvarende? spurte TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre etter Brightons femte stolpetreff var et faktum i kampen mot Manchester United.

Brighton var helt på høyde med Manchester United gjennom hele kampen, og med litt mindre marginer i mot kunne de fort vunnet kampen.

Fotballkommentator Morten Langli mener det Manchester United har prestert så langt i år ikke er bra nok, og mener United-fansen bør være bekymret.

Spektakulært Rashford-mål

Men det var ikke bare Brighton sine stolpetreff og United sin mindre gode prestasjon totalt sett som vakte oppsikt. Marcus Rashford fikk virkelig vist seg frem på sin 2-1-scoring, som var av det spektakulære slaget.

Etter en herlig pasning fra Bruno Fernandes rundlurte han hele Brighton-forsvaret.

- Det er spissarbeid av ypperste merke, utbrøt kommentator Øyvind Alsaker.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst og fotballekspert Lars Tjærnås ble mektig imponert av målet til engelskmannen.

Tre stolpetreff i første omgang

I Manchester Uniteds andre seriekamp denne sesongen var det Brighton som kom best i gang hjemme på Amex Stadium.

Etter ti minutter fikk Trossard fyre løs fra 20 meter, og ballen gikk knallhardt i stolpen til side for David De Gea.

Noen minutter senere fikk Greenwood en gyllen mulighet fra Brighton-forsvaret da han plukket opp en dårlig tversoverpasning fra Lamptey. Unggutten satte fart mot mål og fikk avsluttet, men skuddet hans ble alt for løst og gikk utenfor.

Skuddet til Trossard tre minutter senere var absolutt ikke for løst, men avslutningen fra rett utenfor sekstenmeteren gikk nok en gang i stanga for belgieren, som United-forsvaret slet med å få tak på i første omgang.

Og etter halvtimen spilt smalt det i stolpen igjen. Maupay løftet ballen inn i boksen, Webster måtte rygge litt for å få hodet på ballen, men headingen ble presis likevel. Ballen spratt i tverrliggeren, men De Gea så ut til å ha grei kontroll på avslutningen.

Elegant straffespark

Tre minutter senere trodde Greenwood han hadde sendt bortelaget i ledelsen, men målet ble korrekt avblåst for offside. Martial fant Rashford med en stikker, og Rashford fikk spilt til Greenwood som satte ballen i mål. Men Rashford var et par meter på feil side da han mottok ballen, og målet ble ikke stående.

Men noen minutter før pause havnet ballen i mål på lovlig vis. Fernandes løp inn i beina på Lamptey, og den unge backen gikk i bakken og dommeren pekte på straffemerket.

Fra straffemerket var Maupay både nådeløs og elegant da han lobbet ballen kaldt i mål til 1-0, mens De Gea kastet seg til siden.

Bare to minutter før pause skulle det imdlertid bli mål i andre enden også. Bruno Fernandes slo en dødball hardt inn i feltet til Matic på bakre stolpe som la ballen tilbake i boksen. Ballen traff hælen til Dunk som var sterkt presset av Maguire og i mål til 1-1. Forøvrig Dunk sitt femte selvmål i Premier League siden hans debut i 2017.

VAR-drama fra start

Andre omgang var så vidt ett minutt gammel da Brighton så ut til å få sitt andre straffespark i kampen. Connolly gikk i bakken etter en duell med Pogba, og dommer dømte straffespark. Men dommer Kavanagh tok en titt på monitoren, og ombestemte seg.

Noen minutter senere lå ballen i nettet, men Rashford var nok en gang i offside, og scoringen ble annullert korrekt.

Men tre minutter senere skulle det lykkes for Rashford og United, som vartet opp med et møsterangrep. Bruno Fernandes sendte en fantastisk pasning til Rashford som var på løp ute på kanten. Rashford sprintet med ballen mot mål med White på seg. Men Rashford rundlurte både White og resten av Brighton-forsvaret både en og to og tre ganger før han til slutt får sendt ballen i mål til 2-1.

- Det er spissarbeid av ypperste merke, utbrøt kommentator Øyvind Alsaker.

Brighton ga ikke opp selv etter å ha blitt ydmyket av Rashford, og Solly March fikk skyte fra en litt skrå vinkel inne i boksen. March sitt skudd smalt på innsiden av stolpen og ut igjen, og Brighton sitt stolpetreff nummer fire i kampen var et faktum.

Og det var ikke over der. Jahanbaksh fant Trossard på løp inn i sekstenmeteren, og belgieren fyret løs, men nok en gang sto stolpen i veien for Brighton!

March fikk to sjanser før slutt han også, men avleveringene hans var ikke bra nok.

Men fem minutter på overtid satt den for March, og han la på til 2-2.

Men ett minutt over overtiden ropte United-spillerne på hands etter at dommeren nettopp hadde blåst av kampen. Dommeren gikk etter hvert ut og kikket på monitoren og dømte straffe til United.

Ti minutter på overtid steppet Bruno Fernandes opp ved ellevemeteren, og sørget for Manchester Uniteds første seier for sesongen.

I neste kamp venter Tottenham hjemme på Old Trafford for Manchester United. Brighton møter Crystal Palace på bortebane.