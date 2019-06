VAR har gitt Ødegaard hodebry: Nå ber han om at bruken endres

Videodømming har trolig vært fotballens mest diskuterte tema det siste året. Også på landslaget er meningene mange.

OSLO/TÓRSHAVN (Nettavisen): - Det er trolig vår største suksesshistorie det siste tiåret, uttalte FIFA-president Gianni Infantino under FIFA-kongressen i Paris forrige uke.

Likevel er det, mildt sagt, delte meninger om VAR, videodømming-systemet som har inntatt store deler av toppfotballen det siste året.

En som har fått kjenne VAR på kroppen personlig, er Norges Martin Ødegaard.

Ødegaard kalte det galskap

Unggutten har vært involvert i en rekke situasjoner i Vitesse denne sesongen der han enten har mistet scoringer eller målgivende pasninger etter bruk av VAR.

Ødegaard innrømmer at systemet ikke har vært hans beste venn.

- Jeg har vel mistet fire-fem målpoeng på det, sier 20-åringen til Nettavisen med et smil.

Særlig i februar fikk Real Madrid-eiendommen erfare hvor nådeløst videodømming kan være.

Da trodde Ødegaard at han hadde økt til 3-1 mot gamleklubben Heerenveen etter å ha kontret, driblet av to mann og scoret med en vakker avslutning, men i stedet ble det straffe til Heerenveen og 2-2 etter bruk av VAR på en hendelse i motsatt boks 20 sekunder før nordmannens nettkjenning.

- Det er galskap, men sånn er fotballen er blitt med VAR. Jeg liker det ikke, det er ikke fotball, uttalte Ødegaard til den nederlandske TV-kanalen NOS etter kampen.

Ødegaard ber om endring

Overfor Nettavisen toner han ned kritikken et par hakk, men er fortsatt skeptisk til dagens versjon av videodømmingen.

- Jeg synes VAR er en bra idé, men i situasjoner som vi har hatt mange av i Vitesse, der en dommer må gå og se på en skjerm om det er straffe eller ei ... Der vil mange bedømme det ulikt, og det er uklart for meg. Det blir opp til dommeren å tolke de situasjonene, og det klarer man stort sett å gjøre på banen, sier Ødegaard.

Nå har nordmannen fått nok av at målpoeng forsvinner på det han mener er skjønnsmessige vurderinger.

Derfor ber han om at bruken av VAR endres til å kun gjelde situasjoner der man får et klart og tydelig svar.

- Å bruke VAR til å bedømme offside og om ballen er over målstreken og slike ting, situasjoner som er svarthvitt, synes jeg er veldig greit. Men når dommerne må tolke situasjoner, kan det ofte se verre ut på video, og jeg synes ofte situasjoner blir påvirket negativt når dommerne må se det flere ganger på video, sier han.

IKKE VAR-OVERBEVIST: Martin Ødegaard mener systemet bør endres. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Videodømming er et hett tema også hos andre på landslaget, selv om det ikke innføres av UEFA i selve EM-kvaliken.

Om Norge skulle gå til EM, må man derimot forholde seg til i mesterskapet som spilles 2020, opplyser UEFA.

En rekke av de norske landslagsspillerne har uansett kamphverdager der VAR brukes allerede i dag.

- Tar bort litt av sjarmen

Kaptein Stefan Johansen er spent før det kommer for fullt i engelsk fotball før neste sesong, og svarer slik på spørsmål om han er tilhenger av videoassistert dømming:

- Både ja og nei. Det er så klart rettferdig, men jeg synes det tar bort litt av sjarmen med fotball når det blir for lange pauser. Det skal jeg være ærlig og si. Jeg heller mer mot ja til VAR enn nei, men jeg snakker ofte med venner og familie som ser fotballkamper og synes det blir mindre å prate om etter kampen, men at det er rettferdig, det er alle enige om, sier Johansen til Nettavisen.

- Martin Ødegaard vil begrense VAR til å kun brukes til å avgjøre situasjoner der man får et klart og tydelig svar. Enig?

- For å ta dommerne i forsvar, når det går ekstremt fort kan man sitte hjemme og se på TV og analysere inn og ut og se utallige repriser, da er det veldig lett å finne den korrekt avgjørelsen, men det er vanskelig for dommere som skal gjøre det på et splitt sekund. Da er det klart at VAR vil hjelpe til med å få avgjørelsene riktig, svarer Fulham-proffen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck var usikker på VAR da det ble innført, og han er fortsatt litt i tvil om man er helt i mål:

- På én måte er det veldig bra, men jeg synes kanskje man skal begrense det litt mer enn hva som er tilfellet. Noen ganger går man tilbake flere situasjoner og endrer en avgjørelse, og da synes jeg det går for langt. Det tar for lang tid. Begrenser man det til den direkte hendelsen, da synes jeg VAR er ok, sier svensken til Nettavisen.