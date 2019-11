VAR i Premier League: Hevder det har kommet forslag om radikal regelendring

Videodømmingen i Premier League får kritikk fra alle kanter. Nå kan managerne få muligheten til å overprøve dommernes avgjørelse.

Det er storavisen The Telegraph som hevder dette tirsdag. Avisen skriver at temaet vil bli diskutert blant de 20 klubbene i ligaen på et VAR-møte i neste uke.

Telegraph beskriver det som er foreslått som en «radikal endring» av reglene. Forslaget går ut på at managerne i Premier League vil få et gitt antall muligheter til å levere inn protest mot en dommeravgjørelse i løpet av hver kamp.

- Tre «protester» per kamp



Dette er allerede tatt i bruk i andre idretter, som tennis og cricket.

En styreformann, som uttaler seg anonymt til The Telegraph, sier han er for at hvert lag skal ha muligheten til å overprøve tre avgjørelser per ligakamp.

Premier League-ledelsen på sin side er ikke overbevist om at dette er veien å gå og vil derfor argumentere imot en slik endring av VAR-reglene. De mener at en slik regel i enda større grad vil bryte opp spillet og bli en tidstyv i kampene.

STOPPET AV VAR: Liverpools Roberto Firmino satte ballen i mål mot Aston Villa, men ble avvinket av offside. Etter en sjekk med VAR ble annulleringen opprettholdt.

Klubbene er likevel klare på at de ønsker en skikkelig debatt rundt bruken av VAR i Premier League. Noen klubber skal være så sterkt imot videodømmingen at de ønsker at bruken av VAR skal suspenderes inntil det er utarbeidet et bedre reglement for bruken av det. Majoriteten av klubbene skal likevel være positive til å la bruken av VAR leve videre i håp om at det kan videreutvikles i en positiv retning.

Til tross for at klubbene i stor grad er positiv til dette, ønsker de likevel klare svar på bruken av VAR i dag, noe de mener potensielt kan skade Premier Leagues rykte. Flere klubber skal ha gitt uttrykk for at de er bekymret til Premier League-ledelsen.

Spørreundersøkelse



Telegraph har gjort en spørreundersøkelse blant styreformennene i de 20 Premier League-klubbene, og én mente at VAR bør fjernes umiddelbart, og først gjeninnføres når systemet er perfeksjonert på alle områder, bortsett fra offsideavgjørelser.

- Det funker for offside, men det funker ikke for noe annet, sier han anonymt.

En annen styreformann varsler at det vil komme spørsmål til dommersjef Mike Riley, som skal holde en presentasjon for klubbene på møtet i neste uke, mens andre klubber stiller spørsmålstegn ved hvorvidt Premier League har de riktige folkene til å styre VAR, kontra mer vellykket bruk av systemet i andre ligaer.

Premier League-organisasjonen skal være villig til å endre på bruken av VAR om det er ønskelig. Tilbakemeldinger fra de 20 klubbene kan derfor bli avgjørende.

Det ligger imidlertid ikke i kortene at det blir en votering for å suspendere bruken av VAR, men i stedet vil det trolig bli en innskjerping av retningslinjene.

Som Nettavisen har omtalt tidligere skal det blant annet vurderes å la dommerne se opp igjen situasjoner på TV-skjermen, slik som er vanlig i andre ligaer.

Dette har i stor grad ikke vært i bruk i Premier League denne sesongen, selv om det i utgangspunktet er en åpning i retningslinjene for å gjøre det.

Managere i møter



The Telegraph skriver videre at det nylig ble avholdt et møte i London for managerne i de sørlige Premier League-klubbene og at et lignende møte vil bli avholdt i Manchester for managerne i de nordlige klubbene senere denne uken.

Under møtet i Manchester denne uken er Liverpool-sjef Jürgen Klopp blant de som trolig dukker opp. Han har uttalt seg kritisk til VAR-bruken i Premier League.

- Jeg tror alle forventer en stor forbedring av VAR og det er mulig. Det er selvsagt noen problemer i starten, slik var det også i Tyskland. De gjør ting litt annerledes. Det har vært en del episoder - hands, klar offside og slike ting - og det er derfor vi ønsket VAR. Det vi nå diskuterer er egentlig avgjørelsene dommerne tar. De må bli bedre. Det blir nok en del møter. Om vi kan hjelpe, så skal vi gjøre det, sier han ifølge Telegraph.

Chelsea-sjef Frank Lampard deltok på møtet for managerne i det sørlige England og sa at han ikke er for at det skal bli slutt på VAR i Premier League.

- Jeg er villig til å jobbe med det i øyeblikket og se hvor vi kan bli bedre. Men det er nødt til å være en åpen diskusjon mellom managere, dommere, fans - og alle, sier han.