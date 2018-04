VAR-parodi i Bundesliga

VAR-forviklingene nådde sitt høydepunkt i en syk kamp mellom Mainz og Freiburg. Spillerne hadde gått i pausen før det ble klart at Mainz skulle ha straffespark.

Tidligere Tyskland-proff Jan Åge Fjørtoft sammenlignet forviklingene med TV-komikerens Benny Hill sine elleville påfunn.

Lagene gikk til pause på 0-0, men dommer Guido Winkmann måtte be lagene gå inn igjen på gresset etter at videodømmingsverktøyet VAR hadde konkludert med at vertene skulle ha straffespark.

– Nei, vi går ikke utpå der igjen, sa fortvilte Freiburg-spillere.

Den bisarre episoden skjedde da Daniel Brosinskis skudd traff Freiburgs Marc-Oliver Kempf i armen. Dommeren vinket spillere videre og blåste i fløyta for pause, men VAR-beslutningen sørget for alt annet enn pause.

Pablo De Blasis scoret på straffesparket etter over fem minutters venting og det kunne omsider blåses for pause på nytt. Som tyske DW skrev "Lite å rapportere før etter pausesignalet" …

Fjørtoft omtalte det hele som "nok en komedievariant av VAR".

TV-protest

Bunnoppgjøret i den tyske eliteserien inneholdt det meste. Fansen pepret banen med doruller i en protest mot mandagskamper. Dermed ble avspark utsatt.

Fansen hater de TV-sendte mandagskampene som passer dårlig inn med arbeidstider og lange reiser.

Etter 78 minutter kunne De Blasis punktere kampen etter en keepertabbe av de sjeldne. Freiburg målvakt Alexander Schwolow spilte ballen rett til Robin Quaison, som igjen fant De Blasis – og da skulle alle forviklinger være over. Men De Blasis holdt på å bomme for tomt mål …

HSV på vei ned

Mainz vant kampen 2–0 og tok tre livsviktige poeng. Wolfsburg, Mainz og Freiburg har alle 30 poeng når fire runder gjenstår. Freiburg har svakest målforskjell og ligger på kvalifiseringsplassen.

For Hamburger SV var resultatet mandag nedslående. Den tidligere storklubben er nær ved å rykke ned fra 1. Bundesliga for første gang. Laget har åtte poeng opp til trygg plass med fire kamper igjen å spille.

(©NTB)

