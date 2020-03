VAR-straffe sikret seieren for Messi og Barcelona mot Ødegaard og Real Sociedad

Den argentinske trollmannen viste vei fra straffemerket mot laget fra San Sebastián.

BARCELONA - REAL SOCIEDAD 1-0

Det ble en tøff kveld for Martin Ødegaard og Real Sociedad, som måtte se seg slått 1-0 på Camp Nou etter et sent straffespark tildelt etter at dommer Juan Martínez Munuera fikk beskjed på øret av VAR.

Lionel Messi var toneangivende for hjemmelaget, og hadde flere gigantiske sjanser til å senke Imanol Alguacils mannskap. Han måtte uansett vente til det 80. minutt da Robin Le Normand stoppet et innlegg med hånda for å sette kampens eneste mål fra straffemerket.

Ødegaard hadde et par muligheter til å virkelig sjokkere den katalanske storklubben, men det ville seg ikke for nordmannen. Han fikk uansett skryt underveis i kampen av den spanske storavisen Mundo Deportivo:

- Det er en nytelse å se på de tekniske ferdighetene til Martin Ødegaard, som alltid er fremoverrettet. Etter det hans far har sagt, så har nordmannen lært det ved å se på videoer av Lionel Messi, skriver livereporteren for kampen.

De fleste andre storavisene nevner ikke Ødegaard spesielt mye, rett og slett fordi det var Barcelona som hadde mesteparten av banespillet i den katalanske hovedstaden denne kvelden.

FRUSTRASJON: Det ble ikke poeng for Ødegaard og Real Sociedad denne kvelden. Foto: Albert Gea (Reuters)

De fikk til slutt med seg tre poeng denne kvelden, som betyr at de ligger foran Real Madrid på toppen av LaLiga-tabellen. Barcelona har to poeng mer, men Madrid har én kamp mindre spilt.

For Real Sociedad, så betyr det null poeng at de uansett fortsatt holder seg i kampen om Champions League-spill. De har 43 poeng, hvilket er to mindre enn Getafe, som innehar den viktige fjerdeplassen.

Ødegaard introduserer seg

Real Sociedad valgte å sette inn et tidlig press på Barcelona på Camp Nou, og i løpet av de første fem minuttene var det tydelig at de kom til å legge et kjempepress på keeper Marc-André ter Stegen.

Det gjorde blant annet at Martin Ødegaard fikk muligheten etter fire minutter spilt, da han ble spilt fri inne i Barcelonas boks. Han vendte vekk Jordi Alba før Frenkie de Jong avverget i grevens tid for hjemmelaget.

Danske Martin Braithwaite var ordentlig på farten for hjemmelaget, og etter ti minutter spilt fant Lionel Messi ham med en flott pasning. Keeper Alex Remiro fikk slått unna forsøket.

Den tidligere Leganés-angriperen virket veldig interessert i å vise seg frem innledningsvis, og etter kvarteret spilt fikk han på ny sjansen, men Remiro hadde full kontroll på forsøket.

Barcelona tok mer og mer over banespillet på Camp Nou, og trykket La Real dypere i banen. Etter 27 minutter spilt hadde uansett Alexander Isak muligheten til å stilne Barcelona da han kom først på et innlegg fra Ander Barrenetxea. Ballen suste utenfor.

Messi var, som alltid, sterkt deltagende i det offensive spillet til Barcelona. I det 30. minutt vant han ballen fra Diego Llorente på kanten, og spilte opp Sergio Busquets. De to Barcelona-veteranene kombinerte, og Messi fikk avsluttet. Ballen gikk rett på Remiro.

Fem minutter før pause skulle den argentinske magikeren på ny få en kjempesjanse da Braithwaite og De Jong kombinerte før Messi ble spilt opp inn i Real Sociedad-boksen. Messis avslutning snek seg liten utenfor Remiros lengste stolpe.

Barcelona hadde store deler av kontrollen på ballen i den første omgangen, men fikk lite ut av det. Dermed kunne til slutt Real Sociedad og Martin Ødegaard ta med seg 0-0 til pause etter de første 45 minuttene.

Messi-magi

Allerede i det første minuttet av den andre omgangen introduserte Barrenetxea seg ved å kutte inn fra venstre. Skuddet var godt, men suste over det lengste krysset til keeper Ter Stegen.

Messi fortsatte å teste skuddfoten, og i det 53. minutt hamret Barcelonas nummer ti til med høyrefoten. Ballen smalt i reklameskiltene bak keeper Alex Remiro.

Minuttet etter var det Real Sociedad som var i angrep, og denne gangen var det Alexander Isak som fant Martin Ødegaard med en flott pasning. Dessverre for nordmannen brukte han for lang tid, og skuddet smalt i en Barcelona-forsvarer.

Messi fortsatt å true La Real-målet, og like før timen spilt ble ballen lagt ned perfekt til argentineren. Real Sociedad-forsvarerne rakk akkurat frem til å presse skuddet hans over mål.

Det var hjemmelaget som dominerte i den andre omgangen, og etter 64 minutter spilt fikk Ivan Rakitic muligheten til å fyre fra kloss hold, men igjen var Remiro nede og fikk avverget.

Like etter burde nok Gerard Piqué ha gitt hjemmelaget ledelsen da han var først på et innlegg fra Messi. Den storvokste katalaneren var høyest, men stanget ballen rett i armene på Remiro.

Bortelaget satset i stor grad på kontringsspillet, og med tjue minutter igjen av oppgjøret suste innbytter Mikel Oyarzabal fremover med ballen. Han spilte ut til Nacho Monreal, men venstrebackens forsøk ble blokkert ut.

Oyarzabal virket veldig fysen på å vise seg frem etter å ha blitt byttet inn, for like etter å spilt fri Monreal så forsøkte han seg fra distanse. Ballen suste godt over Ter Stegens mål.

Ødegaard involverte seg mer mot slutten av oppgjøret, og satte i gang en kontring med litt over ti minutter igjen av ordinær tid. Ballen endte til slutt hos Monreal, som igjen brant en kjempesjanse.

Like etter Monreals sjanse så fikk dommer Juan Martínez Munuera beskjed om å ta en titt på VAR-bildene etter at midtstopper Robin Le Normand så ut til å ha brukt hånda. Han pekte på straffemerket, og Lionel Messi banket inn 1-0 for hjemmelaget.

La Real forsøkte å trykke inn en scoring, og Portu var nære like før full tid. Dessverre for Ødegaards lag ble forsøket blokket ut av Clement Lenglet. Dermed kunne Barcelona til slutt innkassere tre poeng, etter å ha vunnet 1-0 mot Real Sociedad.