Vardy i 100 da Leicester endelig vant igjen

Både Leicester-seier og Jamie Vardy-mål har vært mangelvare etter koronapausen. Det ble det en slutt på i lagets 3-0-seier over Crystal Palace lørdag.

Leicester har ikke fått det til å stemme etter koronapausen og jaktet fortsatt sin første seier etter at Premier League startet opp igjen 17. juni.

Den kom i lørdagens oppgjør mot Crystal Palace etter scoring av Kelechi Iheanacho og to mål av Jamie Vardy, som var spissens mål nummer 100 og 101 i Premier League.

Seieren gjør at Leicester holder unna for Manchester United på tabellen, som vant 5-2 over Bournemouth. Leicester ligger på 3.-plassen og har 58 poeng.

Hjemmelaget var nære på ved å ta ledelsen etter et kvarters spill da høyreback James Justin var på vei mot boksen. 22-åringen klinte til og fikk ballen forbi Palace-keeper Vicente Guaita, men tverrliggeren hindret ledelse for Leicester.

Ledelsen kom istedenfor tidlig i 2. omgang da Iheanacho var først på et innlegg fra Youri Tielemans før Vardy igjen tok tilbake toppen av toppscorerlisten med sitt 100. mål i Premier League.

Etter en god mulighet etter 57 minutter fikk Vardy endelig mål da han ble servert på blank kasse av Harvey Barnes etter en kjempetabbe av Mamadou Sakho som skled og mistet ballen i egen 16-meter.

På overtid scoret Vardy nok en gang etter pasning fra Barnes. Spissen timet løpet perfekt og alene med Guaita gjorde spissen ingen feil og la på til 3-0.

Dermed kunne Leicester juble for seier, og Vardy kunne feire tresifret antall mål på Englands høyeste nivå.

