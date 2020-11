Vardy og Leicester til topps i Premier League etter 1-0-seier over Wolves

Jamie Vardys Leicester inntok tabelltoppen med 1-0-seier over Wolverhampton søndag. Stjernespissen hamret inn kampens eneste mål fra straffemerket.

Leicesters storscorer hadde aldri funnet nettmaskene mot Wolverhampton før, til tross for å ha møtt ulvene sju ganger tidligere. Men det tok ikke mer enn et kvarter før Vardy gjorde slutt på den stygge statistikken.

Dennis Praet klinket ballen i armen til Max Kilman, og etter en tur til VAR-skjermen pekte dommer på straffemerket. Vardy var sikker som vanlig og hamret inn sitt åttende mål for sesongen. Dermed er han foreløpig toppscorer i ligaen sammen med Evertons Dominic Calvert-Lewin og Tottenhams Son Heung-min.

Fem av Vardys mål denne sesongen har kommet fra 11 meter, og 33-åringen kunne satt inn nok et straffemål like før pause, men for en gangs skyld fant ikke Vardy nettmaskene.

Det ble med bare ett mål i oppgjøret, men det bryr nok ikke Brendan Rodgers og Leicester seg mye om, ettersom laget nå troner øverst på tabellen.

Straffemål- og bom

Leicester temmet ulvene fra Wolverhampton tidlig i første omgang, og kontrollerte ballen vekk fra sin banehalvdel. Gjestene hadde ikke en eneste målsjanse i de første 45 minuttene.

Etter 12 minutter spilt satte Praet fart langs høyrekanten og skjøt ballen rett i armen til Wolverhamptons Kilman fra kloss hold. Etter å ha tatt en liten tur bort til VAR-skjermen, pekte dommer på straffemerket. Vardy gjorde ingen feil og tok Leicester iskaldt i ledelsen.

Superspissen var nær å sette sitt andre mål for dagen minutter senere etter nok et innlegg fra Praet, men ballen var akkurat for høy og sneiet hårtustene til 32-åringen.

37 minutter før pause klippet Rayan Ait-Nouri ned Leicester-backen James Justin i feltet, og igjen sto Vardy klar til å finne nettmaskene fra krittmerket. Men denne gang avverget Rui Patrício skuddet og holdt gjestene inne i kampen.

Kunstredning

Etter pause skrudde Wolverhampton på tempoet. 1. omgangs syndebukk Kilman fikk muligheten til å utligne for gjestene etter 68 minutter fra kloss hold. 23-åringen fikk ballen like foran kassa fra en dødball, men blåste muligheten opp på den tomme tribunen.

Noen minutter senere fant Nélson Semedo en umarkert Ruben Neves, som fyrte av en kanonkule fra 17 meter. Portugiseren satte Leicesters sisteskanse Kasper Schmeichel på en ordentlig prøve, men dansken vartet opp med en kunstredning.

Wolves fortsatte å pøse på uten å få betalt. Hjemmelagets bakre rekke sto imot de gule bølgene og kunne juble for seier og tre poeng.

Dermed ligger Leicester foreløpig øverst på Premier League-tabellen med 18 poeng, men kan dyttes av tronen senere søndag hvis Liverpool tar alle poengene borte mot Manchester City.

Wolverhampton ligger på 8.-plass med 13 poeng.

