Vardy sendte Leicester videre med overtidsmål

Jamie Vardys scoring i det femte overtidsminuttet ga Leicester 3-3 borte mot Braga og sendte Premier League-klubben videre i europaligaen.

Laget måtte tåle sitt første poengtap i gruppespillet, men unngikk det første tapet. Innbytter Fransérgio hadde gitt det portugisiske hjemmelaget 3-2-ledelse i siste ordinære minutt.

Med Braga-seier ville ingen sikret billett til cupspillet allerede torsdag, men Vardy ville det annerledes. Han startet selv på benken denne gang, men kom inn etter en time. Da sto det 2-1 til hjemmelaget, men 19-årige Luke Thomas utlignet til 2-2 i det 79. minutt med sitt første mål for klubben.

Tidligere hadde Braga scoret to ledermål i første omgang ved Al Musrati og Paulinho, mens Harvey Barnes satte inn Leicesters første utligning.

Braga tok ledelsen for tredje gang, men gode redninger av Kasper Schmeichel holdt Leicester inne i kampen slik at Vardy kunne avslutte et angrep han selv startet da han satte inn Marc Albrightons innlegg.

Zorja Lugansk vant 3-0 over AEK i samme gruppe, og dermed har Leicester sju poengs luke til 3.-plassen. Laget trenger en seier til for å være sikker på gruppeseieren.

