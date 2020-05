Varsler Ingebrigtsen-duell på Bislett

Jakob og Henrik Ingebrigtsen skal begge løpe 2000 meter under «Impossible Games» på Bislett 11. juni. Kanskje får de selskap av broren Filip også.

Det er i et intervju med Stavanger Aftenblad på nasjonaldagen at Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 2000 meter i årets spesialtilpassede utgave av Bislett Games.

I utgangspunktet skulle 19-åringen ha løpt 1000 meter og storebror Henrik 2000 meter.

– Jeg løper 2000 meter sammen med Henrik, sier Jakob nå til Aftenbladet.

– Han følger etter meg, erter storebror.

Filip Ingebrigtsen skal angivelig ikke ha bestemt seg for hvilken distanse han vil løpe. Utelukket skal det ikke være at også han løper 2000 meter.

Førstkommende onsdag løper trolig Jakob og Henrik Ingebrigtsen et fem kilometer langt gateløp på Forus i Stavanger. Norsk rekord er målet.

Den norske bestenoteringen tilhører Sondre Nordstad Moen med 13.37. Jakob Ingebrigtsen er naturlig favoritt, mens storebror Henrik er rapportert å være på god vei tilbake etter en vinter uten skadeavbrekk.

Jakob sier til Aftenbladet at det er værforbehold rundt deltakelsen. Gateløpet skal tilpasses smittevernsreglene.

