Norges Idrettsforbund (NIF) har gitt sine ansatte beskjed om at organisasjonen skal omstilles og at staben skal reduseres med cirka 15 årsverk.

Omstillingen skal skje på administrativt nivå.

Det ble kjent på et allmøte i Norges Idrettsforbund torsdag.

Ifølge en pressemelding fra NIF kommer dette i tillegg til omstruktureringen av IT-området, hvor åtte stillinger ble fjernet.

Grunnen til omstillingen skal være for å «bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.»

Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.

