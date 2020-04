Varsler trolig utsettelse av overgangsvinduet for Premier League

Premier League-klubbene må trolig vente med å signere nye spillere.

Koronaviruset har ført til at Premier League-sesongen er kraftig utsatt og nå venter man at også overgangsvinduet utsettes, skriver Daily Mail.

FIFA skal ha gitt de nasjonale forbundene løyve om å endre datoene for overgangsvinudet og det er ventet at Det engelske fotballforbundet (FA) og Premier League vil benytte seg av denne muligheten.

Overgangsvinduet åpner egentlig i midten av juni og varer frem til 1. september for klubbene på øverste nivå i England, men dette blir trolig endret nå.

- Åpner i slutten av august



Håpet er nemlig at man skal kunne spille Premier League igjen i juli og man vil derfor heller trolig legge opp til at klubbene kan kjøpe spillere først etter at sesongen er avsluttes.

Daily Mail skriver at overgangsvinduet for Premier League-klubbene derfor trolig ikke åpner før i slutten av august.

Det er imidlertid mer usikkert når overgangsvinduet eventuelt vil stenges.

Endringer i Norge

I Norge har man allerede innført endringer i forbindelse med overgangsvinduet som følge av koronaviruset.

Normalt sett er det kun to, ett i forkant av sesongen og ett i sommerpausen.

Det første overgangsvinduet stengte som planlagt natt til onsdag 1. april, men NFF har lagt til rette for at det blir to nye uker med mulighet for kjøp og salg av spillere i forkant av seriestarten.

Foreløpig er det imidlertid usikkert når Eliteserien starter opp igjen som følge av virussituasjonen.

Usikkerhet knyttet til markedet

Det er uansett knyttet stor usikkerhet til overgangsvinduene i Europa.

Klubbene lider økonomisk av koronakrisen og det er usikkert hvor mye midler mange klubbene egentlig har til å bruke på eventuelle spillerkjøp i sommer.

Flere klubbdirektører i blant annet Premier League har varslet at gigantsummene som man tidligere har sett trolig vil utebli i det kommende overgangsvinudet.

Om de får rett gjenstår å se.