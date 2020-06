Vega reddet Vålerenga – Viking fortsatt seiersløse

Matthías Vilhjálmsson ga Vålerenga ledelsen, men brant et straffespark før Viking utlignet til 1-1. Så dukket Deyver Vega opp og sikret 2-1-seier til Vålerenga.

Dag-Eilev Fagermo gikk på et knusende 1-4-nederlag mot gamleklubben Odd onsdag, men selv etter flere store feil av klubbens unge spillere ga Vålerenga-sjefen tillit til nok en unggutt til hjemmekampen mot Viking i Eliteserien i fotball lørdag.

19 år gamle Osame Sahraoui viste seg fram ved flere anledninger, men det var 33 år gamle Vilhjálmsson som ga Vålerenga ledelsen med en enkel stuss på en dødball.

For tredje kamp på rad ble Viking liggende under og for fjerde gang tok Vålerenga ledelsen denne sesongen. Stavanger-laget jaktet sin første seier for sesongen, men slet å teste Vålerengas keeper Kristoffer Klaesson, som hadde flere blundere mot Odd sist.

Snaue 20 minutter før slutt sto Viking for dagens angrep da Ylldren Ibrahimaj til slutt kunne sette inn en utligning på åpent mål etter at Vålerenga hadde brent et tilsynelatende strengt idømt straffespark.

Likevel fikk Vålerenga med seg alle tre poengene etter at innbytter Deyver Vega sikret seieren rett før slutt.

(©NTB)