Vegard Forren ferdig som Molde-spiller

Vegard Forren har spilt sin siste kamp for Molde. Partene ble torsdag enige om at arbeidsforholdet avsluttes med virkning fra 31. mai.

Det melder klubben på sitt nettsted. I pressemeldingen forteller Forren at han nå får behandling for å legge sine spilleproblemer bak seg.

Det var TV 2 som først meldte om avtalen om fratredelse. Forren står nå fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver før sesongstart.

Detaljene i avtalen er konfidensiell, men innebærer enighet om et sluttvederlag. Forren skal også gjøre opp sin gjeld til spillernes «botkasse».

– Jeg synes det er trist å avslutte karrieren i Molde på denne måten, men jeg innser at handlingene mine utgjør et tillitsbrudd. Jeg vil beklage overfor familien, venner, spillerne, klubben, fansen og alle som elsker Molde at eventyret endte på denne måten, sier Forren til Moldefk.no.

Vil få bukt med gamblingen

Det har vært forhandlinger mellom partene siden mandag. I et åpenhjertig intervju med TV 2 fortalte Forren samme dag om gamblingproblemene han har slitt med i 15 år.

– Jeg har sammen med Molde både i 2015 og nå i år tatt initiativ til at jeg skal kunne få bukt med mine spilleproblemer gjennom behandling. Jeg er nå i en prosess for å få bukt med problemene gjennom slik behandling. Jeg er fast bestemt på å rydde opp etter meg og legge denne sykdommen bak meg en gang for alle. Jeg vet at jeg fortsatt har mye ugjort på fotballbanen, sier Forren videre i pressemeldingen fra Molde.

Forren skal blant annet ha lånt penger fra Moldes botkasse for å betale spillegjeld.

Trist dag

– Dette er en trist dag både for Vegard og alle som elsker Molde Fotballklubb. Vegard har vært en nøkkelspiller og humørspreder i Molde de siste 13 årene, og han er en av landets beste fotballspillere, sier daglig leder Ole Erik Stavrum.

– Vi er glade for at han selv har innsett alvoret i sine handlinger og at han har valgt å være åpen om sine personlige utfordringer. Spilleavhengighet er et alvorlig samfunnsproblem. Det er viktig for fotballen at Vegard nå tør å gi denne skyggesiden et ansikt.

Forren har 33 landskamper for Norge. Midttopperen har vært Molde-spiller siden 2007, avbrutt av korte opphold i de engelske klubbene Southampton og Brighton, begge uten at han fikk spilletid for førstelaget. For Molde har han spilt 285 kamper.

