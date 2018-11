Vegard Hansen forberedt på tøff kamp om opprykk

Mjøndalen-trener Vegard Hansen håpet å se sitt lag sikre opprykk mot Viking søndag, men det ble 2-4-tap. Dermed venter en nervepirrende serieavslutning.

Mjøndalen ledet ved pause, men 1. divisjons gjerrigste lag slapp inn fire mål i annen omgang.

– Vi ga bort ballen for enkelt, ga den til dem fire ganger som de utnyttet. Det har vi ikke gjort før i år. Vi var også for dårlige offensivt. Det ble for enkelt, med dødballer og lange baller mot Olivier Occean. Vi skulle bruke indreløperne, men klarte det sjelden, sa han til NTB.

– Det var en svak prestasjon av oss, men Viking er gode. Særlig i 2. omgang var de bedre enn oss og vant fortjent.

I siste runde venter bortekamp mot Florø, som søndag rykket ned.

– Vi må forberede oss godt. Det blir den siste kampen deres på dette nivået på en stund, og de vil sikkert gå ned med flagget til topps. Vi kjemper om opprykk mens de har rykket ned, men det blir sikkert tett og tøft, sa Hansen.

– Iallfall har vi muligheten til å avgjøre selv.

(©NTB)

