Vegard Leikvoll Moberg forlater Bodø/Glimt

Bekrefter at han er ferdig hos de gulkledde etter eventyrsesongen. Allerede skal det eksistere tilbud fra Eliteserien.

Etter en fantastisk sesong med Bodø/Glimt, som tok en sensasjonell andreplass, så har Vegard Leikvoll Moberg nå bestemt seg for at han er ferdig på Aspmyra. Det bekrefter hovedpersonen selv:

- Jeg snakket med dem (Glimt) på mandag, og da ga jeg et endelig nei. Jeg har hatt tilbud om kontraktsforlengelse i en lengre periode. Jeg har vært i tenkeboksen hele veien, og jeg har oppriktig ikke vært sikker, sier Leikvoll Moberg til Nettavisen.

- Jeg ønsker også å presisere at det aldri har handlet om at jeg har ønsket å holde varm kun for å ha et alternativ. Det er langt ifra det.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Tilbudet

Han er tydelig på at dette er en avgjørelse han har grublet over lenge, og at temaet har blitt diskutert med trener Kjetil Knutsen over en lengre periode.

- Kjetil ringte agenten min på tirsdag, men jeg har ikke snakket med han. Men dette har vært en pågående dialog i lang tid, og han vet grunnen til dette. Å bo i Bodø, samt skaden som gjorde at jeg spilte mindre, så vil jeg gå et sted der jeg spiller mer. Det går litt på det også, sier Leikvoll Moberg.

Han er også tydelig på at alderen er en viktig faktor som gjør at han velger å takke nei til tilbudet som ville ha strukket seg ut 2021-sesongen med Bodø/Glimt.

- Jeg blir 29 i januar, og sjansene for å bli kjøpt ut når du blir eldre blir jo mindre og mindre. jeg kommer til å ha større muligheter nå enn dersom jeg skulle signert ny avtale.

Dermed står han fritt til å signere for ny klubb når hans nåværende kontrakt med Bodø/Glimt går ut ved nyttår. Det skal herske stor interesse rundt Leikvoll Mobergs situasjon, og etter det Nettavisen kan erfare skal det eksistere et konkret tilbud fra Kristiansund.

- Vi har informasjon om at du har et konkret tilbud fra Kristiansund. Kan du si noe om det?

- Jeg vil ikke kommentere rykter slik situasjonen er akkurat nå.

Nettavisen var fredag kveld i kontakt med sportssjef i Kristiansund, Kenneth Leren, og han ønsket ikke å kommentere Nettavisens opplysninger.

LES OGSÅ: Slik spilles Eliteserien 2020

Guttedrømmen

En annen klubb som tidligere har blitt nevnt i forbindelse med en overgang for den tidligere Åsane-spilleren er Brann.

- Har du hatt noen ny kontakt med Brann nå etter sesongen?

- Det må du ta gjennom agenten min. Jeg vet oppriktig talt ikke hvordan situasjonen er nå, men det var guttedrømmen min å spille i Brann. Jeg trodde ikke helt på det. Det var ingen hemmelighet at jeg var innom Brann Stadion.

Mannen fra Os var innom klubben i sommer, og det så lenge ut til at en overgang til de rødkledde kunne være aktuell. Til syvende og sist ble han værende på Aspmyra ut sesongen.

- Jeg tror at situasjonen til Brann og antall spillere de hadde i min posisjon gjorde at det ikke fungerte. Slikt har jeg forståelse for, men fotballen endrer seg fra dag til dag.

- Og om du skulle komme med et tilbud med nå?

- Som sagt, nå nevnte jeg at det var guttedrømmen. Så der sier vel svaret seg selv. Alle som er fra Bergen og omegn, har en drøm om det. Så spørs det om det lar seg gjøre i denne omgang.

Leikvoll Moberg har en fortid i Os og Åsane, før han også var innom Sogndal en kort periode. Han ble hentet til Bodø/Glimt av Kjetil Knutsen i forkant av 2017-sesongen.

Denne sesongen vikarierte Leikvoll Moberg tidvis på spissplass for Glimt, og det ble totalt 20 kamper fra start for den høyreiste midtbanemannen. Han ble også byttet inn fire ganger i en sesong der Glimt endte på andreplass.