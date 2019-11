Vegard Ulvang mener FIS ikke kan ha ansvaret for utøvernes vekt

Leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Vegard Ulvang, forteller at de ikke har noen regler for løpernes vekt.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Ulvang tror heller ikke det kommer med det første.

- Jeg tror faktisk ikke FIS kan gjøre så mye med det, sier Ulvang til Nettavisen.

Vektdebatten i langrenn raser etter at ekspert Jorunn Sundgot-Borgen og enkelte utøvere har stått frem og fortalt om et vektpress i sporten. Samtidig har eliteutøvere avslørt til TV 2 om hvordan de slanker seg inn mot viktige konkurranser.

For de fleste eliteløperne går det bra. Problemet oppstår når man ender opp på feil side av knivseggen.

- Nasjonalt ansvar



Ulvang gir klar beskjed om at ansvaret for at det ikke skal skje ikke kan ligge hos FIS.

- Det er et nasjonalt ansvar. Jeg kan ikke se at det er mulig sette noen overnasjonale regler på det der. Jeg tror nesten det får være et nasjonalt ansvar hvis det ikke er noen leger som har et bedre forslag, forklarer Ulvang.

- Opplever du at det er et problem i langrenn?

- Det vet jeg ikke noe om. Jeg er ikke tett nok på utøverne til det. Det er ikke bare å se på utøverne om de er sunne eller friske. Det går ikke an. Dette er et medisinsk spørsmål som jeg synes legene skal ta seg av, forteller langrennslederen.

INGEN VEKTREGLER: FIS har per dags dato ingen regler som hindrer langrennsutøvere med vektproblemer å stille til start. (Illustrasjonsfoto) Foto: Barbara Gindl (AFP)

Ingen FIS-regler om vekt i langrenn



FIS har i dag ingen regler som hindrer langrennsløpere med vektproblemer fra å stille til start i FIS-renn.

I skihopping innførte FIS vektregler i 2004 etter at blant andre hoppstjernen Sven Hannawald slanket seg til det ekstreme i håp om å prestere best mulig i bakken.

I hopp tar man utgangspunkt i utøvernes BMI (kroppsmasseindeks). Hopperne blir i dag straffet med å måtte hoppe med kortere ski dersom de ligger under en satt BMI-grense.

Ulvang sier han ikke kjenner til reglene i hopp, men antyder at det ikke vil bli innført noen vektregler i langrenn med det første.

Han forklarer imidlertid at FIS jobber for å unngå vektproblemer i langrenn.

- Det FIS har gjort er å drive holdningsskapende arbeid og informasjonskampanje, særlig på rekrutteringssiden. Vi har internasjonale samlinger hvor det er veldig fokus på det her, sier Ulvang.

Kampanjene er imidlertid hovedsaklig rettet mot yngre utøvere.

- At man kan gjøre noe på elitenivå har jeg vanskeligheter for å se, forteller Ulvang.

KAMPANJER: Vegard Ulvang forteller at FIS er opptatt av forebyggende arbeid. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Helseattestordning i Norges Skiforbund

Dermed er det opp til de nasjonale skiforbundene å ta ansvar for egne løpere.

I Norge har Norges Skiforbund en helseattestordning som skal hindre syke utøvere fra å stille til start.

Alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt i konkurranser på ski og på rulleski må ha en godkjent helseattest.

Vekt er et av temaene utøverne må gjennom i egenerklæringen som de må sende inn i forbindelse med helseattesten.

Ingvild Flugstad Østberg avslørte i forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen at hun har fått startnekt som følge av ikke godkjent helseattest. Landslagsledelsen forteller at årsaken til det er sammensatt.