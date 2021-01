Vegard Ulvang mener Norge svikter langrennssporten

FIS-topp og langrennslegende Vegard Ulvang sier internasjonal langrenn klarer seg bra selv uten norske løpere på startstreken.

– De eneste som svikter, er Norge. De klarer ikke å arrangere renn og de stiller ikke stil start, sier Vegard Ulvang til VG.

Han er leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet.

Han kommenterer at Norge har valgt ikke å delta i Tour de Ski og viser også til at det ikke ble noe av verdenscupløpene i Lillehammer i desember. Men han mener dette aller mest er et problem for Norge selv.

– Nå er det andre løpere som får vise seg fram, det er bra. Det drives langrenn også utenfor Norge, sporten lever i beste velgående, sier han.

Skipresident Erik Røste viser i en kommentar til den spesielle situasjonen rundt korona og sier at det er hver enkelt gren som avgjør om man skal delta i de ulike konkurransene.

I hopp, alpint og kombinert deltar norske løpere i verdenscupen som vanlig.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 60,03 øre - fastpris 4,90 øre