Vektpress i langrenn: Iversen frykter trenere og foreldre med misforstått syn

Landslagstrener Ole Morten Iversen opplever ikke noe vektproblem blant eliten, men frykter unge langrennsutøvere kan bli et offer for trenere og foreldre som har et misforstått syn.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Allerede i fjor varslet NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen om et slankepress i langrenn.

At enkelte idrettsutøvere går ned i vekt i håp om å oppnå bedre prestasjoner er ikke et ukjent fenomen i en utholdenhetsidretter. Problemet oppstår imidlertid når man tøyer strikken for langt.

Til Nettavisen etterlyste landslagsutøvere som Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga mer åpenhet om temaet, men lite virker å ha skjedd.

I Sverige har riktignok enkelte utøvere stått frem og snakket om problematikken.

Den 25 år gamle svenske langrennsløperen Jackline Lockner som har hatt hovedfokus på rulleski, fortalte i sommer til Helahälsingland.se at hun hadde fått nok av langrenn som følge av det hun opplever som et vektproblem i sporten.

- Jeg gjør som jeg vil, men man bli likevel påvirket av det i det lange løp. Til slutt kjenner jeg at jeg ikke vil være en del av det her. For at jeg skal henge med så kjennes det ut som jeg må gå ned ti kilo, sa Lockner til avisen.

Lockner fortalte også at hun har møtt flere jenter i miljøet som prøver å skjule hvor mye de spiser.

SJEFEN: Ole Morten Iversen er hovedtrener for det norske kvinnelandslaget i langrenn. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Iversen fortviler: - Forkastelig



Iversen, landslagstrener for det norske kvinnelaget i langrenn, kjenner seg ikke igjen i det Lockner forteller.

Han forteller at han kun kan uttale seg om sine egne erfaringer, men er tydelig på at han ikke opplevde noe vektpress på elitenivå da han var trener i Sverige.

Iversen er klar på at et slikt press i hvert fall ikke kom fra trenerne på landslaget.

- Det har aldri vært noe tema at noen blir oppfordret til å gå ned i vekt for å prestere på ski. Det har det heller ikke vært på norsk side, sier Iversen til Nettavisen.

Den norske landslagstreneren er krystallklar på hva han mener om å presse unge langrennsløpere til å gå ned i vekt.

- Det å bruke vekt som motivasjon og argument for spesielt jenter i ung alder for å gå fort på ski er helt forkastelig, helt forkastelig, forteller Iverssen.

Selv om han ikke opplever det som noe problem på elitenivå, tror han at det kan være et problem utenfor landslaget.

- Utfordringen er relativt stor nedenfor landslaget. På elitelag er det såpass med kontroll. Vi, inkludert meg selv, vet hvor vi skal trykke på og ikke trykke på. Rundt omkring er det kanskje foreldre, utøvere og trenere som ikke har forståelse for hva det her handler om, at vekt kan bli en misforstått snarvei til å gå fort på ski. Det er veldig synd. Det tror jeg faktisk skjer, sier Iversen.

LANG ERFARING: Ole Morten Iversen har også vært landslagstrener i Sverige. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Har blitt kontaktet av utøvere som vil ned i vekt

At han selv ikke føler det eksisterer noe vektpress på landslagsnivå, betyr imidlertid ikke at utøverne ikke er opptatt av vekten.

Iversen erkjenner at han har blitt kontaktet av utøvere som vurderer å gå ned i vekt.

- Vi vet at vekt er «touchy». Jeg har aldri selv bedt en utøver om å gå ned i vekt, men det har hent at utøvere har kommet og lurt på om de bør gjøre noe med vekten, forklarer Iversen.

Da henviser i så fall landslagstreneren dem til noen andre, forklarer han.

- Da er det å sende dem til noen som faktisk jobber med det. Det er ikke trenerens område. Det er en ernæringsfysiolog. Hvis det er noen som skal gjøre det, så må det gjøres i trygge omgivelser med noen som faktisk kan det. Jeg som trener skal ikke være noe ekspert på vektreduksjon og kosthold, sier Iversen.

Må ha godkjent helseattest



Under åpningshelgen på Beitostølen har Nettavisen snakket om fokuset på vekt blant langrennsløperne med noen av verdens største langrennsstjerner.

Hverken amerikanske Jessica Diggins eller Martin Johnsrud Sundby nekter for at vekt er en faktor i langrenn og utholdenhetsidrett generelt.

På elitenivå har imidletid Norges Skiforbund innført en helseattestordning som skal hjelpe å ivareta utøvernes helse.

Alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt i konkurranser på ski og på rulleski må ha en godkjent helseattest.

Vekt er et av temaene utøverne må gjennom i egenerklæringen som de må sende inn i forbindelse med helseattesten.

Ingvild Flugstad Østberg avslørte i forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen at hun har fått startnekt som følge av ikke godkjent helseattest. Landslagsledelsen forteller at årsaken til det er sammensatt.