Veland mener Ødegaard hadde ekstrem korona-flaks: - Verst tenkelige tidspunkt

Martin Ødegaard testet først positivt for Covid-19, men onsdag kom test nummer to tilbake negativ. Det mener Viasat-ekspert, Petter Veland, er svært viktig på flere forskjellige måter.

Ødegaard startet sesongens første ligakamp for Real Madrid, og ble byttet ut etter 68 minutter i 0-0-kampen.

Få dager etter kampen kom det frem at nordmannen hadde testet positivt for Covid-19, frem til re-testen viste noe annet onsdag.

- Verst tenkelig tidspunkt

21-åringen må derfor ta en ny test, som trolig blir tatt i løpet av onsdagen, før han kan komme tilbake og trene med sine lagkamerater.

- Først og fremst hadde det vært svært uheldig for Ødegaard å få viruset med tanke på det helsemessige aspektet. Selv om han er unge, er det uheldig å bli smittet. Det finnes jo flere som har slitt med sykdommen over lengre tid, forteller Viasat-ekspert Petter Veland til Nettavisen.

- Hva ville det betydd for både landslaget og Real Madrid?

- Det er liten tvil om at tidspunktet ikke kunne vært verre, hvis også den andre testen kom tilbake positiv. Han er akkurat i startgropa for et comeback i Real Madrid, og startet første kampen. Han kunne også gått glipp av, muligens, den største landskampen på 20 år.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland mener tidspunktet for en positiv Covid-19-test for Martin Ødegaard ikke kunne kommet på et verre tidspunkt.

Kunne startet neste

Ødegaard leverte en godkjent kamp på «Los Blancos» sin midtbane. Noe spanske medier også mente, ifølge Veland.

- Det er en ganske generell oppfatning at både kampen, av Madrid og Ødegaard, var relativt anonym. Han var nok ikke helt fornøyd selv, men sånn er det i Madrid. Man må ta høy risiko med ball for å lykkes, så det var en helt midt på treet debut.

- Tror du han starter neste kamp etter dette?

- Ryktene skal ha det til at han var planlagt i en startellever mot Real Betis også, men nå må han først og fremst få nok en test negativ. Spanjolene er strenge på reglene, så man får se hva det blir til.

Real Madrid møter Real Betis til Madrids andre kamp i La Liga, på bortebane lørdag kveld.

