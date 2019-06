Veland om Ødegaard-ryktene: - Jeg tror Real Sociedad er en av klubbene som vil passe ham best

La Liga-ekspert Petter Veland tror Martin Ødegaard gjør lurt i å signere for «La Real».

Det var den spanske avisen Diario Vasco som torsdag formiddag meldte at Real Sociedad håper å sikre seg Ødegaard på lån fra Real Madrid i løpet av de neste to dagene.

Forrige uke var nordmannen på besøk hos både tyske Bayer Leverkusen og den nevnte La Liga-klubben, men avisen hevder å vite at 20-åringen lot seg overbevise av klubben fra San Sebastian.

Det har La Liga-ekspert Petter Veland stor forståelse for. Han tror nemlig at «La Real» vil være en god løsning for det norske supertalentet.

- Jeg tror det er en av klubbene som vil passe ham best, sier Veland til Nettavisen.

- Spillestilen passer Ødegaard

Han baserer det på måten laget spiller fotball på. Veland forklarer at Real Sociedad har en typisk spansk fotballstil med blant annet kortpasningsspill langs bakken og mye ballbesittelse.

- Skulle man satt opp en toppliste på Martins vegne, så ville Real Sociedad vært der sammen med Espanyol, Real Betis, Celta Vigo og kanskje Villarreal, forklarer eksperten.

Etter at Imanol Alguacil fikk jobben som lagets hovedtrener i desember har laget spilt elleve kamper i 4-3-3 og ti kamper i 4-2-3-1.

- Det er de to formasjonene som kanskje passer Martin best, sier Veland.

POSITIV: Petter Veland liker tanken på å se Martin Ødegaard i San Sebastian de neste to sesongene. Foto: Øystein Klock (MTG)

Gode på spillerutvikling



La Liga-eksperten forteller også at Real Sociedad kan vise til mange suksesshistorier når det kommer til utvikling av unge spillere.

Han mener listen er lang over spillere som har hatt en fin utvikling i klubben og trekker frem blant andre den franske landslagsstjernen Antoine Griezmann.

- Samtidig har de også en klubbfilosofi som tilsier at de ønsker å ha en stall som er basert på 50 prosent egenutviklede spillere, 25 prosent spillere som er hentet fra andre steder i Spania og 25 prosent med utenlandske spillere. Og de utenlandske skal være så gode at de enten går rett inn i startelleveren eller at de kjemper om en plass, forklarer Veland.

Det taler for at klubben virkelig har tro på Ødegaard som de altså håper å sikre seg i løpet av kort tid.

- Jeg synes vinden blåser veldig i retning av San Sebastian akkurat nå, sier Veland om spekulasjonene rundt Ødegaards fremtid.

STORE STEG: Martin Ødegaard har imponert denne sesongen. I vår kunne han også notere seg for sitt første landslagsmål da han scoret mot Romania. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Starter sesongoppkjøringen 7. juli



Bayer Leverkusen kan imidlertid tilby Ødegaard Champions League-spill og har bekreftet at de ønsker nordmannen.

Det er derfor fortsatt knyttet noe spenning til hva Ødegaard velger å gjøre.

- Det er veldig mye som tilsier at dersom han velger Real Sociedad så tar han et godt valg. Men de som kjenner Bundesliga sier sikkert det samme om Bayer Leverkusen. Sånn sett så er han i en veldig god posisjon. Uansett hva han velger så har han gode muligheter til å fortsette den fine utviklingen, sier Veland.

Han har riktignok god grunn til å tro at de siste skriveriene om Ødegaard i lokalavisen Diario Vasco stemmer og blir ikke overrasket om en overgang blir bekreftet relativt fort.

Real Sociedad starter sesongoppkjøringen 7. juli og Ødegaard har antydet at han ønsker å ha ting på plass før forberedelsene til en ny sesong starter.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme, men han har ikke svarte på våre henvendelser den siste tiden.