Veland slutter i Strive etter bare 14 dager

- Vi trodde det var problemfritt å jobbe med to forskjellige aktører, sier Petter Veland.

Petter Veland, ekspert på spansk fotball og kjent fra Viasat sine Champions League-sendinger, ble for to uker siden ansatt i Strive.

Veland skulle etter planen kommentere kamper fra spansk La Liga for kanalen og streamingtjenesten, som også har rettigheter til italiensk fotball.

To uker etter at Strive annonserte at Veland sluttet seg til deres kommentator-team, kommer imidlertid kontrabeskjeden.

- Vi beklager å måtte informere om at Petter Veland ikke lenger er den del av Strives norske kommentator team. Årsaken til dette ligger utenfor både vår og Petters kontroll, heter det i en pressemelding på Strive Sport sine Facebook-sider.

Veland forklarer det korte arbeidsforholdet slik overfor Nettavisen:

- Grunnen er at jeg er ansatt i et produksjonsselskap (Monday) og har vært leid ut til Viasat de siste årene. Vi trodde det kom til å være problemfritt å kunne jobbe med to forskjellige aktører, men dette er beslutninger som blir tatt litt over mitt hode, og som jeg har forståelse for. Det lot seg dessverre ikke kombinere, så da blir det Champions League for Viasat, og det gleder jeg meg veldig til.

- Selve prosessen rundt dette kan jeg veldig lite om. Jeg forholder meg til deg jeg får vite. Det handler om at det dessverre ikke lot seg gjøre å kombinere, og det er ikke noe særlig mer dramatikk rundt det.

Fem dager etter at Veland ble presentert som ny Strive-kommentator, annonserte kanalen at den hadde inngått et samarbeid med TV 2.

Opptil fire kamper fra La Liga og Serie A sendes nå på TV 2s flater. Veland kjenner ikke til om avtalen hadde noen innvirkning på hans ansettelse i Strive.

- Det vet jeg rett og slett ikke. Jeg har ikke vært så veldig involvert i dette. Jeg har bare fått beskjed om at det lot seg gjøre. Da er jeg lojal overfor arbeidsgiveren min.

Veland fortsetter som vanlig i jobben som fotballekspert på Viasat og skal i aksjon allerede under torsdagens Champions League-trekning.