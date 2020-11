Velde gikk fra syndebukk til helt da Haugesund slo Sandefjord

Det ble både straffebom, keepertabbe, lekker hælassist og rødt kort da Haugesund møtte Sandefjord.

HAUGESUND - SANDEFJORD 3-2:

Både Haugesund og Sandefjord ligger litt i ingenmannsland på Eliteserien-tabellen, men det var likevel nok av hendelser i søndagens kamp i Haugesund.

Haugesund vant til slutt 3-2 i det som ble en dramatisk kamp.

Og det var spesielt en straffebom i første omgang som fikk oppmerksomhet i Eurosport-studioet.

Haugesund-spiss Koné ble revet ned i sekstenmeteren mot slutten av første omgang og hjemmelaget fikk straffe. Da stilte Kristoffer Velde seg opp.

21-åringen trippet på tærne i tilløpet sitt og gjorde et lite hopp før han sparket ballen. Det var ikke nok til overliste Sandefjord-keeper Storevik, og straffen ble reddet.

Joacim Jonsson i Eurosport-studioet likte ikke det han så av Velde, og slaktet tilløpet hans.

- Velde, du har sett for mye på Bruno Fernandes. Velde, Velde, hva gjør du? Han har sett på United i går han. Elendig straffe, utbrøt den svenske eksperten, og refererte til Manchester United-spiller Bruno Fernandes som scoret på straffe for United lørdag kveld.

- Det der er bare tull og tøv og tåpelig gjort. Han har sett på de store guttene og tenkt nå skal jeg gjøre det likt. Hva skjer da? Jo, da brenner man straffe fortjent. Gjør det ordentlig da, sa en engasjert Jonsson da han fikk se straffen i reprise.

Men Kristoffer Velde fikk gjort opp for seg på overtid, og sikret tre poeng til Haugesund.

Langt innkast

Det var hjemmelaget som kom best i gang søndagens kamp. Etter 16 minutter kastet Stølås ballen inn i sekstenmeteren og Pallesen Knudsen flikket ballen videre. På bakerste stolpe vant Tiedemann Hansen duellen og satte ballen i mål med pannebrasken.

Sandefjord svarte like etter. Singh sendte en nydelig stikker gjennom til Normann Hansen, og alene med Sandvik satte venstrevingen ballen helt nede ved stolperoten, og utlignet til 1-1.

Keepertabbe

Etter litt over en halvtime spilt gikk Haugesund opp i føringen igjen, og scoringen måtte Sandefjord-keeper Storevik ta på sin kappe.

Velde fant først Wadji som fant Koné. Fra ti meter dunket han ballen mot mål. Storevik så først ut til å redde, men ballen snek seg under keeperen og trillet i mål. Storevik gjorde imidlertid opp for seg like etter da han reddet Velde sitt straffeforsøk.

Etter litt over en time spilt utlignet Sandefjord på nydelig vis. Innbytter Rufo satte ballen i mål etter å blitt spilt gjennom med et nydelig hælspark av Valles.

I det kampen gikk inn i de siste 20 minuttene ble Sandefjord redusert til 10 mann. Harmeet Singh fikk sitt andre gule kort etter en takling på Leite.

På overtid gjorde Kristoffer Velde opp for straffebommen tidligere i kampen. I det 90. minutt førte han ballen noen meter fremover, før han dunket ballen inn bak Storevik fra sekstenmeteren.

