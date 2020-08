Velde-hattrick sikret Haugesund seier og tre poeng mot Stabæk

Tre scoringer signert Kristoffer Velde ble avgjørende da Haugesund slo Stabæk 3-1 og fortsatte den siste tidens gode trend.

Etter en ikke altfor innholdsrik start på kampen skjøt Velde ballen i krysset sju minutter før pause etter et soloraid fra midtbanen. Like etter 45 minutter spilt doblet han selv ledelsen. Begge målene var assistert av Kevin Martin Krygård.

Emil Bohinen reduserte på straffe i 2. omgang, men Velde ønsket seg et hattrick og fastsatte resultatet på overtid da han scoret på et straffespark han selv skaffet.

– Stabæk prøvde å trekke oss litt tilbake, men vi klarte å stå imot. Jeg var litt redd da straffen kom, men det var deilig å sette spikeren i kista på slutten, sa Velde til Eurosport etter kampen.

Etter tre strake tap har Haugesund nå tatt sju poeng på de siste tre kampene og klatrer sakte, men sikkert ut av den verste bunnstriden.

Dobbel før pause

Kampen startet uten de største sjansene. I det hele tatt skjedde det ikke mye å skrive hjem om før Haugesund kontret i det 39. minutt.

Kristoffer Velde fikk ballen av Kevin Martin Krygård på midtbanen. Han dro seg helt inn til sekstenmeteren før han smelte ballen i lengste kryss.

Samme duo sto også bak Haugesunds 2-0-mål like før pause. Denne gangen la Krygård inn fra høyre kant. Inne i feltet kom Velde på løp og kunne sikkert sette sitt annet for dagen.

Velde var i godt humør etter de to scoringene.

– I dag er vi bra, vi er helt rå. Vi prøvde å komme tilbake mot det vi hadde mot Rosenborg, og det klarer vi i dag, sa han til Eurosport i pausen.

Hat-trick

Velde var frampå også etter pausen. I det 50. minutt stjal han ballen midt på Stabæks banehalvdel. Også denne gangen dro han seg inn til sekstenmeteren, men avslutningen var ikke av det beste slaget denne gangen.

Stabæk trengte en straffe for å sette reduseringen. Ulrik Fredriksen gikk opp i duell med Oliver Edvardsen. Han var derimot ikke i nærheten av ballen, og dommer Kai Erik Steen valgte derfor å peke på straffemerket. Emil Bohinen var sikker og ga gjestene nytt håp.

Etter å selv ha blitt felt satte derimot Velde sitt tredje mål på overtid. Dermed endte kampen 3-1.

– Tung kamp

Med tapet ble Stabæk dermed satt ned på jorden igjen etter at de påførte serieleder Bodø/Glimt sesongens første poengtap torsdag. Søndagens tap er kun det tredje for bærumslaget denne sesongen, men fem uavgjorte gjør at de nå har fem poeng opp til Vålerenga på bronseplass.

– Det ble en tung kamp for oss. Vi fikk mange kontringer imot i første omgang. Vi viste forrige kamp at vi kunne komme tilbake. Vi fikk 2-1 og litt trykk på slutten, så det ble et godt forsøk, sa Mats Solheim.

– Det ble ikke de største sjansene, så da ble det null poeng.

