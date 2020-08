Velde med hat trick i Haugesund-seier

Det meste dreide seg om FKHs nummer 99 da Haugesund slo Stabæk.

Kristoffer Velde scoret alle Haugesund-målene mot Stabæk. Først spilte Kevin Martin Krygård ham gjennom med en pasning fra egen halvdel. Velde førte ballen fra midtsirkel til 16-meter, løp av en motspiller og scoret. Noen minutter senere doblet han, igjen med assist fra Krygård.

Emil Bohinen reduserte mot slutten, men Velde fullførte sitt hat trick på straffe på overtid.

Målene lot vente på seg i Sarpsborg, men tre mål det første kvarteret av 2. omgang avgjorde. Først scoret Ismael Coulibaly etter et flott angrep, så økte Mustafa Abdellaoue to ganger på straffespark før Joachim Soltvedt satte punktum. Jørgen Strand Larsen var involvert i tre mål.

Veton Berisha nikket Viking i ledelse på et frispark fra Joe Bell tidlig i kampen, men Olaus Skarsem og Dan Peter Ulvestad vendte til 2-1-seier for Kristiansund og sørget for bortelagenes eneste poeng i søndagens fem tidligkamper i Eliteserien.

(©NTB)