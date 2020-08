Velde og Wadji sikret seier for Haugesund hjemme mot Vålerenga

Haugesunds offensive duo sikret hjemmeseier mot Vålerenga.

HAUGESUND-VÅLERENGA 2-1

Haugesund sikret seg tre poeng etter seier hjemme mot Vålerenga lørdag kveld.

Scoringer av Kristoffer Velde og Ibrahima Wadji var nok til at poengene ble værende på vestlandet.

Spesielt Velde var frisk for Haugesund gjennom hele kampen og spilte en god kamp.

Ibrahima Wadji noterte seg også på scoringslisten lørdag. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- Jeg sa det

Gjestene fra Oslo kom til Haugesund med godfølelsen etter presentasjonen av klubbens nye stjernespiss Vidar Örn Kjartansson dagen i forveien.

Men den gode stemningen skulle raskt forsvinne etter 16 minutter spill av bortekampen mot Haugesund. Kristoffer Klaesson vartet opp med et forferdelig utspill etter et enkelt tilbakespill.

Ballen havnet rett i beina på navnebror Kristoffer Velde hos Haugesund. Han ladet kanonen og bøyde ballen opp i det lengste krysset utagbart bak en noe feilplassert Vålerenga-keeper. Målet var langt fra ferdigscoret, men prestasjonen fra Velde desto mer imponerende.

- Fryktelig av Klaesson, sa kommentator Asbjør Myhre i pausen

- Jeg sa du skulle sette en knapp på Velde mot Dønnum. Jeg holder mine ord og det var en deilig scoring, sa Velde til Eurosport i pausen.

Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo var ikke fornøyd med sitt lag mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Vålerenga slet med å komme til spill og sjanser innledningsvis. Rett før halvtimen fikk Haugesund en stor mulighet til å doble ledelsen etter en svak klarering av Johan Lædre Bjørdal.

Ibrahima Wadjis avslutning fra skrått hold ble reddet av Klaesson.

Den senegalesiske spissen var ikke ferdig med det. Etter 36 minutter stanget Wadji inn et perfekt slått innlegg fra Mikkel Desler og doblet Haugesunds ledelse med en heading i det nærmeste hjørnet.

Vålerengas Kristoffer Klaesson viste nok en gang ujevne prestasoner i Vålerenga-målet Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

Vålerenga ut i hundre

Kun to minutter etter pause fikk Vålerenga sin redusering. Matthías Vilhjálmsson stusset et frispark via Alexander Stølås og i mål.

Kampen endret totalt karakter etter Vålerengas scoring.

Gjestene fra Oslo fortsatte å presse på for utlikning og fikk også ballen i mål, men dommere Tom Harald Hagen mente han så en forseelse fra Jonatan Tollås Nation.

Avgjørelsen fra dommeren så i beste fall tvilsom ut.

Vålerenga rullet opp flere brukbare muligheter og i tillegg til skumle dødballer.

Velde fikk en stor mulighet til å punktere kampen, men misset alene med Klaesson.

Haugesund stod uansett i mot og sikret seg en ny hjemmeseier.