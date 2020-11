Velde ut mot Horneland etter seieren: - Vi har ikke et så godt forhold

Brann er inne i en forferdelig form i Eliteserien og merker pusten av nedrykksspøkelse i nakken. Da hjalp det lite at lagets sisteskanse, Ali Ahamada, leverte en ellevill keepertabbe i tapet mot Haugesund.

Brann - Haugesund 1-2

Brann åpnet best i Bergen, men sløste med sjansene. Da gikk det en sjokkbølge gjennom publikum da Ali Ahamada leverte en av de største keepertabbene Eliteserien har sett, ti minutter etter hvilen.

- Fryktelig keeperspill av Ali Ahamada, skrekkelig. Han har ikke stått for Brann på flere måneder, og scorer jo egentlig det målet der selv, kom det fra Eurosports kommentatorer.

Petter Strand skapte balanse i regnskapet, men så felte Jon Helge Tveita Haugesunds Kristoffer Velde innenfor sekstenmeteren. Niklas Sandberg var sikkerheten selv fra straffemerket, og ble matchvinner for gjestene.

- Kjempetrøbbel

Ni kamper uten seier er fasiten for Brann, og Bengt Eriksen er alt annet enn sikker på hva de neste kampene vil bringe for bergenserne.

- De er i kjempeproblemer, og de er fortsatt i nedrykksstriden. De har ni kamper uten seier, og det gir null selvtillit. Nå har de trent med Kåre Ingebrigtsen en god stund, men man ser ikke konturen av det i det hele tatt, sier Eurosport-ekspert Bengt Eriksen i studio etter kampen.

Ali Ahamada var den store snakkisen etter kampen, og sisteskansen var en slagen mann i intervjusonen.

- Jeg prøvde å ta innlegget, men ballen forsvant ut av hendene på meg. Det var ikke bra, stor tabbe. Jeg må fortsette å jobbe, selv om man gjør en feil i dag, forteller Ali Ahmada til Eurosport.

Hardt ut mot sin tidligere trener

Kristoffer Velde leverte en ålreit kamp for Haugesund, og hadde en syrlig beskjed å gi sin tidligere sjef, Eirik Horneland.

- Det var utrolig deilig. Vi spiller jo på en åker her i dag, så det var deilig å ta de tre poengene. Viktig at vi holdt Horneland-statistikken oppe også, forteller Velde.

- Hvorfor er det ekstra deilig å slå Horneland?

- Nei, det er jo ikke noe å legge skjul på at vi ikke har et så godt forhold. Med den avskjeden han hadde i Haugesund, så er det alltid ekstra deilig å slå han.

Skuffet Brann-gjeng

Vegard Forren var lite fornøyd med resultatet, og Brann-stopperen håper laget snart finner tilbake til selvtilliten.

- Vi må finne ut hvordan vi skal vinne fotballkamper igjen, for i dag har vi nesten ikke en sjanse i mot, men slipper inn to mål. Da blir det vanskelig å vinne fotballkamper. Keeperne som kommer til Brann Stadion er ofte gode, så jeg vet ikke om det er fordi vi skyter de gode hver gang.

- Snakker dere noe om nedrykk?

- Nei, det gjør vi ikke. Men vi må vinne kamper fort som fy, avslutter Forren.

Kåre Ingebrigtsen har hatt en mildt sagt vanskelig start på sin Brann-karriere.

- Jeg føler det er en kamp vi kontrollerer stort sett hele kampen, og Haugesund skaper jo egentlig ingenting. Det er egentlig utilgivelig at vi taper den kampen, da vi har såpass god kontroll. Vi kan ikke gå og bekymre oss for 2021, for vi trenger å vinne fotballen kamper nå vi, sier han til Eurosport.

Sløste med sjansene

Brann åpnet godt, og det var nysigneringen Sander Svendsen som åpnet ballet. Moldenseren som er på lån fra danske OB fikk ballen på venstrefoten, men avslutningen gikk et stykke over målet.

Minutter etter var samme mann frempå igjen, og burde satt inn ledermålet. Kristoffer Barmen vant en hodeduell i feltet, og stusset bak til en ensom Svendsen på bakerste stolpe.

Denne gangen fikk han avsluttet med høyrefoten, men avslutningen traff feil på foten og gikk en meter til siden for mål.

Trafikken fortsatte foran målet til Helge Sandvik, da Daniel Pedersen prøvde seg fra distanse. Skuddet gikk relativt midt på sisteskanse, som ga en skummel retur, men slapp med skrekken.

Kjemperedning

Sandvik fortsatte storspillet i Haugesund-målet, og fem minutter før hvilen var han på jobb igjen. Hjørnesparket fra Fredrik Haugen traff panna til Jón Fjóluson, men islendingen ble stoppet av en feberredning.

- Enorm keeperspill av Sandvik, sa Eurosports kommentator Kenneth Fredheim.

Det ble også det siste som skjedde i den første omgangen. Brann styrte det meste, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene.

- Det er helt fullstendig håpløst at jeg ikke setter de sjansene der, fortalte Sander Svendsen til Eurosport i pausen.

Enorm keepertabbe

Haugesund tok ut danske Oliver Klitten i pausen, og satt inn Niklas Sandberg for å skape mer offensivt.

Innledningen på andreomgang var et eneste stort gjesp, men ti minutter ut kom situasjonen alle snakket om etter kampen. Alexander Stølås kom til innlegg fra så og si død vinkel, og det så ut til at Ali Ahamada i Brann-målet hadde kontroll.

Det skulle det derimot vise seg at sisteskansen ikke hadde. Ahamada klarte på en eller annen måte å rote ballen inn i sitt eget nett.

- Fryktelig keeperspill av Ali Ahamada, skrekkelig. Han har ikke stått for Brann på flere måneder, og scorer jo egentlig det målet der selv. Den er tung for Brann, kom det fra Eurosports kommentatorer.

Baklengsmålet rystet bergenserne, men det skulle ikke ta mange minuttene før utligningen var et faktum. Kristoffer Barmen kriget seg fram til en avslutning, men igjen var Helge Sandvik der. Returen havnet i beina på Petter Strand, som fikk sin revansj etter bommen i førsteomgang og utlignet for Brann.

Haugesund-straffe

Nå var det fullt fyr i kampen, for fire minutter etter utligningen pekte dommer Tom Harald Hagen på straffemerket etter at Branns Jon Helge Tveita hadde felt Kristoffer Velde.

Innbytter Niklas Sandberg var iskald fra ellevemeteren, og banket inn 2-1 for Haugesund.

Brann forsøkte å svare, og kvarteret før slutt var Fredrik Haugen farlig frempå. Bergenseren prøvde seg på et akrobatisk forsøk, men avslutningen gikk over målet.

- Brann klarer ikke komme med noe særlig sluttspurt her, og ser rett og slett slitne ut, sa Tor Ole Skullerud i Eurosport-studio.

Målscorer Petter Strand prøvde seg fra distanse med få minutter igjen, og klarte nesten å overliste Sandvik som var nære å rote ballen inn i eget mål.

Nærmere kom aldri Brann, som tapte 1-2 i den viktige hjemmekampen mot Haugesund. Etter at Mjøndalen slo Strømsgodset skiller det bare fem poeng ned til kvalifiseringsplassen.