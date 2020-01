Venter kaos på siste etappe av Tour de Ski: - Alt som skal til er én kronidiot

Flere av utøverne skeptiske til løypen som venter dem på den siste etappen av Tour de Ski.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Søndag avgjøres Tour de Ski med den syvende og siste etappen.

Touren avsluttes som vanlig opp monsterbakken i Val di Fiemme, men nytt av året er at det ikke lenger skal konkurreres i jaktstart, men fellesstart.

Det tror flere av løperne kan skape store problemer ettersom løypen inn mot selve slalåmbakken er smal.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ligger på en andreplass - kun tre sekunder bak Therese Johaug i sammendraget. Hun frykter løpet kan bli ødelagt dersom løperne blir for ivrige.

- Det skal ikke mer enn én kronidiot til før det der blir helt krise. Vi får håpe at alle er disiplinerte, sier Jacobsen.

Les også: FIS liker ikke bildene av Østberg

- Må være sportslig fokus



Hun forklarer at hun forstår at hensikten med en fellesstart er å gjøre det mer spennende.

- Men vi som utøvere synes kanskje ikke at det er så ålreit hvis det som skal gjøre det spennende er knall og fall. Det må være sportslig fokus. Jeg tror at hvis vi skal få til det i morgen, så krever det at alle er veldig disiplinerte. Med engang noen skal lure forbigåinger så skal det ikke mye til før det er menneskeball, forklarer den norske langrennsprofilen.

- Jeg har all mulig forståelse for at man på en måte ønsker å utvikle sporten og konseptet. Jeg ser hensikten. Så gjenstår det å se hvor bra det går an å gjennomføre det. Det må man nesten evaluere i etterkant, forteller Jacobsen til Nettavisen.

Les også: Kjempet seg til pallen. Så fikk Weng problemer: - Ikke ålreit å se

SKEPTISK: Pål Golberg. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Nådeløs Golberg: - Forbanna tull!



Mens Jacobsen viser en form for forståelse er landlagskollega Pål Golberg nådeløs i sin beskrivelse av det som venter løperne på siste dag av touren.

Han sier til Nettavisen at han mener arrangøren ikke har kontroll på det de driver med.

- Jeg synes det er noe forbanna tull. Det må være lov å si. Det er greit at vi skal endre og se om vi kan gjøre det bedre for en TV-seer, men de må legge forholdene til rette for at det lar seg gjøre, forklarer Golberg.

Han frykter at det kan gå på helsa løs i morgen hvis det skjer uhell.

- Du kan prøve å gå på ski ned der selv. Hvis to er disiplinert så går det an å gå to i bredden, men her skal vi være i et felt med 60 stykker i skøyting. Og så er det asfalt på siden. Vi får bare håpe at det går bra. Jeg er redd for at det kommer til å gå ille.

Les også: Ekspertene: Denne typen ski bør du velge (+)

Renndirektøren også bekymret for uhell

Det var NRK som omtalte problemene frem mot monsterbakken først, og kanalen har snakket med renndirektør Pierre Mignerey som forstår bekymringen.

Mignerey vet at løypen er smal frem mot monsterbakken, men tror at det vil være strekk i feltet etter at utøverne starter med å gå i løypene ved stadion før de skal inn i det smale partiet.

- Dette visste vi da vi tok avgjørelsen om å gå for fellesstart. Vi er ikke overrasket. Vi er sikre på at med 2,5 kilometer før de går ned dit, så kommer noen av de beste utøverne til å skaffe seg en god posisjon i feltet, sier Mignerey til NRK.

Han innrømmer likevel at han er bekymret for at det kan skje uhell.

– Men når de går et stykke først med noen tøffe og brede motbakker, i tillegg til at de beste utøverne starter først, så bør de ha nok tid til å ta en god posisjon før de går ut av stadion og mot bakken, forklarer renndirektøren i FIS.

Kvinnene skal først i aksjon søndag. Deres fellesstart starter klokken 13:15, mens startskuddet for herrenes løp er 15:15.